Сайт «умер», приложение – не работает. Началась распродажа IKEA

Распродажа IKEA не обошлась без перебоев. Пользователи жалуются на «умерший» сайт и невозможность что-либо выбрать.
Объявленная шведской компанией ИКЕА распродажа началась с проблем. Те, кто попытался по-привычке зайти в приложение и сделать заказ, натолкнулись на предложение зайти на сайт компании.
Но и на сайте сделать заказ оказалось невозможным. Для части пользователей он оказался недоступен. Судя по всему, он просто оказался не готов к подобным нагрузкам.
Петербуржцы жалуются, что «никакая распродажа так и не началась». При этом задача войти хотя бы в личный кабинет оказалась невыполнимой. Тех, у кого сайт открылся, ждал неприятный сюрприз: ряд позиций оказались раскуплены буквально через несколько минут после полуночи.
Напомним, что распродажа IKEA в России началась 5 июня. То есть формально, после полуночи. Компания обещает распродать буквально все до последнего дивана. После ИКЕА уйдет с российского рынка.