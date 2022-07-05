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    Сайт «умер», приложение – не работает. Началась распродажа IKEA

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    5 комментариев

    Распродажа IKEA не обошлась без перебоев. Пользователи жалуются на «умерший» сайт и невозможность что-либо выбрать.

    Объявленная шведской компанией ИКЕА распродажа началась с проблем. Те, кто попытался по-привычке зайти в приложение и сделать заказ, натолкнулись на предложение зайти на сайт компании.

    Фото: скриншот приложения ИКЕА
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    Но и на сайте сделать заказ оказалось невозможным. Для части пользователей он оказался недоступен. Судя по всему, он просто оказался не готов к подобным нагрузкам.

    Фото: скриншот с сайта ИКЕА
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    Петербуржцы жалуются, что «никакая распродажа так и не началась». При этом задача войти хотя бы в личный кабинет оказалась невыполнимой. Тех, у кого сайт открылся, ждал неприятный сюрприз: ряд позиций оказались раскуплены буквально через несколько минут после полуночи.

    Напомним, что распродажа IKEA в России началась 5 июня. То есть формально, после полуночи. Компания обещает распродать буквально все до последнего дивана. После ИКЕА уйдет с российского рынка.

    Фото: скриншот приложения ИКЕА
    Фото: скриншот с сайта ИКЕА

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    Комментарии 5

    27453338405 Июл 2022 в 01:18
    У икеи еще в 2020 году были проблемы с сайтом, так и не сподобились привести в порядок)))
    +1-0
    миру-мир!05 Июл 2022 в 00:51
    у меня есть знакомая начальница одного из городских УИКов,
    так та бьётся в падучей что финны её за сыром с первого июля к себе не пускают затарится.
    вот это реальная ржака.
    +1-0
    hal900005 Июл 2022 в 00:43
    Опять теперь эти советские диваны с пружинами..муж с женой будут..например муж из комнаты орет на кухню-Дорогая иди кино смотреть..а жена-Да лежи лежи не беспокойся..а муж-Да я подвинулся как раз для тебя место..а жена растрогается от необычайной нежности со стороны мужа..и хрясь на диван..а пружина пииуу..вторая пружина пииу..вылетела..жена на нервах подпрыгнула..на кота на хвост наступила кот как заорет..жена нервно-да достали вы меня уже ..уйду от вас..невозможно это терпеть..а муж орет-куда пошла а диван кто делать будет..жена дверью хлопнет и уйдет..вот и все..
    +0-0
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