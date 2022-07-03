Российская IKEA начнет распродажу для всех и до последнего дивана

Российская IKEA объявила о том, что начинает продажу оставшихся товаров для всех с 5 июля.

Объявление об этом появилось на сайте компании. Товары, как говорится в сообщении, будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.



Онлайн-продажа начнется также с 5 июля и будет проходить только на сайте IKEA.ru. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины сети: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Возможна она еще на территории не более 50 км от города.

