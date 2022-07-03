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    Российская IKEA начнет распродажу для всех и до последнего дивана

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    Российская IKEA объявила о том, что начинает продажу оставшихся товаров для всех с 5 июля.

    Объявление об этом появилось на сайте компании. Товары, как говорится в сообщении, будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

    Онлайн-продажа начнется также с 5 июля и будет проходить только на сайте IKEA.ru. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины сети: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Возможна она еще на территории не более 50 км от города.

    Самовывоз помимо магазинов можно оформить через партнеров Ozon, Почта России. И опять же только в городах, где есть IKEA.

    С 27 июня компания продавала оставшиеся товары только своим сотрудникам. Как это было, читайте на «Фонтанке».

    3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России, а также в Белоруссии. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое.

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