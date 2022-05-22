Красота среди бегущих и едущих. Смотрите самые яркие фотографии ЗСД Фонтанка Фест-2022

Вот и прошел четвертый в истории ЗСД Фонтанка Фест. Он подарил нам новые рекорды, незабываемые эмоции и много красивых фотографий на память. На протяжении всего фестиваля велась прямая трансляция. Ее запись вы найдете здесь.

С лучшими из них мы с вами сейчас поделимся: