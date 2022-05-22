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    ЗСДфест

    Красота среди бегущих и едущих. Смотрите самые яркие фотографии ЗСД Фонтанка Фест-2022

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    Вот и прошел четвертый в истории ЗСД Фонтанка Фест. Он подарил нам новые рекорды, незабываемые эмоции и много красивых фотографий на память. На протяжении всего фестиваля велась прямая трансляция. Ее запись вы найдете здесь.

    С лучшими из них мы с вами сейчас поделимся:

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    Фото: Фото пресс-службы «Газпром нефти»
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    Фото: Фото пресс-службы «Газпром нефти»
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    ЗСД Фонтанка Фест это не только красиво, но и спортивно. А вот и имена призеров беговых дисциплин.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников Фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    Фото: Фото пресс-службы «Газпром нефти»
    Фото: Фото пресс-службы «Газпром нефти»

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