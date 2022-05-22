Красота среди бегущих и едущих. Смотрите самые яркие фотографии ЗСД Фонтанка Фест-2022

Вот и прошел четвертый в истории ЗСД Фонтанка Фест. Он подарил нам новые рекорды, незабываемые эмоции и много красивых фотографий на память. На протяжении всего фестиваля велась прямая трансляция. Ее запись вы найдете здесь.
С лучшими из них мы с вами сейчас поделимся:
ЗСД Фонтанка Фест это не только красиво, но и спортивно. А вот и имена призеров беговых дисциплин.
Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников Фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».