Онлайн-трансляция ЗСД Фонтанка Фест — 2022

Со старта легкоатлетов в 15:45 и до последнего участника велопарада. Вы почувствуете особую атмосферу ЗСД Фонтанка Фест, даже если находитесь по ту сторону экрана. Мы покажем яркие кадры с трассы центрального участка ЗСД, специально закрытой на один день для автомобилей, расскажем, чем живет фестивальный городок, и поговорим с героями праздника — бегунами, велосипедистами, организаторами и партнерами этого красочного городского события.
В IV фестивале спорта и хорошего настроения на Западном скоростном диаметре — ЗСД Фонтанка Фест, организованном городским порталом «Фонтанка.ру» и «МСС», примут участие больше 11 тысячи человек. В этом году фестиваль станет самым высотным полумарафоном в Петербурге — легкоатлеты, как и велосипедисты, преодолеют два вантовых моста, в том числе мост через корабельный фарватер высотой 46 метров, смогут насладиться уникальными видами на Финский залив и новые доминанты города.
Фестиваль пройдет в числе праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Прямая трансляция из открытой студии «Фонтанки» начнется в 15:45 и будет доступна на сайте городского портала и в официальной группе издания во «ВКонтакте».
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022:
Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей СПб
Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»
Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»
Командные партнеры: