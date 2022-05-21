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    ЗСДфест

    Онлайн-трансляция ЗСД Фонтанка Фест — 2022

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    Со старта легкоатлетов в 15:45 и до последнего участника велопарада. Вы почувствуете особую атмосферу ЗСД Фонтанка Фест, даже если находитесь по ту сторону экрана. Мы покажем яркие кадры с трассы центрального участка ЗСД, специально закрытой на один день для автомобилей, расскажем, чем живет фестивальный городок, и поговорим с героями праздника — бегунами, велосипедистами, организаторами и партнерами этого красочного городского события.

    В IV фестивале спорта и хорошего настроения на Западном скоростном диаметре — ЗСД Фонтанка Фест, организованном городским порталом «Фонтанка.ру» и «МСС», примут участие больше 11 тысячи человек. В этом году фестиваль станет самым высотным полумарафоном в Петербурге — легкоатлеты, как и велосипедисты, преодолеют два вантовых моста, в том числе мост через корабельный фарватер высотой 46 метров, смогут насладиться уникальными видами на Финский залив и новые доминанты города.

    Фестиваль пройдет в числе праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Прямая трансляция из открытой студии «Фонтанки» начнется в 15:45 и будет доступна на сайте городского портала и в официальной группе издания во «ВКонтакте».

    Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022:

    Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»

    Партнер маршрута — Объединение строителей СПб

    Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

    Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»

    Командные партнеры:

    Холдинг Setl Group

    ООО «Газпром ПХГ»

    АО «Силовые машины»

    Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)

    ГК «КВС»

    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

    Группа ЦДС

    Компания «Балтийский лизинг»

    Компания «Архыз Сервис»

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников Фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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