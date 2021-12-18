Петербург стал победителем национальной премии Russian Event Awards, где Гран-при получили проекты «Фонтанки»

Как сообщили организаторы, Северная столица набрала 29 баллов, восемь из которых принесли проекты «Фонтанки».



Фестиваль «Фонтанка SUP» получил Гран-при в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». «ЗСД Фонтанка фест» стал вторым в разделе «Лучшее туристическое событие в области спорта», а путеводитель «(от)Личный Петербург» занял второе место как «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».



На втором месте оказалась Нижегородская область, которая набрала на два очка меньше Петербурга. В топ-5 также попали Свердловская область (25 баллов), Ульяновская область (23 балла), а также Ленинградская и Московская области (по 18 баллов). Сама Москва оказалась на последнем, 18-м месте наравне с Пермским и Ставропольским краями — они набрали по одному баллу.

