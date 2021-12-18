FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Петербург стал победителем национальной премии Russian Event Awards, где Гран-при получили проекты «Фонтанки»

Санкт-Петербург стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.

0
Печать

Как сообщили организаторы, Северная столица набрала 29 баллов, восемь из которых принесли проекты «Фонтанки».

Фестиваль «Фонтанка SUP» получил Гран-при в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». «ЗСД Фонтанка фест» стал вторым в разделе «Лучшее туристическое событие в области спорта», а путеводитель «(от)Личный Петербург» занял второе место как «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».

На втором месте оказалась Нижегородская область, которая набрала на два очка меньше Петербурга. В топ-5 также попали Свердловская область (25 баллов), Ульяновская область (23 балла), а также Ленинградская и Московская области (по 18 баллов). Сама Москва оказалась на последнем, 18-м месте наравне с Пермским и Ставропольским краями — они набрали по одному баллу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний