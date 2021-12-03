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Проекты «Фонтанки» и комитета по туризму Петербурга получили награды Russian Event Awards

В Ульяновске 3 декабря завершилось подведение итогов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. За звание лучших боролись 10 проектов, реализованных в Петербурге.

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В число победителей вошли сразу три проекта «Фонтанки». Фестиваль «Фонтанка SUP» получил Гран-при в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». «ЗСД Фонтанка фест» стал вторым в разделе «Лучшее туристическое событие в области спорта», а путеводитель «(от)Личный Петербург» занял второе место как «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».

Фестиваль «Фонтанка SUP»

«Фонтанка.ру»

«ЗСД Фонтанка фест»

«Фонтанка.ру»

«(от)Личный Петербург»

«Фонтанка.ру»

Награды также получили проекты, реализованные при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. «Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» занял первое место в номинации «Лучшее событие в формате онлайн». «Лучшим туристским событием в гибридном формате» было названо «Открытие летнего туристского сезона — 2021». «Лучшим туристским событием в области культуры и искусства» — «Неделя туризма в Санкт‑Петербурге — 2021». Второе место завоевал «Единый календарь событий Санкт‑Петербурга» как лучший региональный календарь туристских мероприятий.

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Жюри отметило также ряд событий из Ленинградской области. Гран-при завоевали «Рыцарские сезоны в Выборге» от создателей фестиваля «Рекон», занявшего первое место в событиях исторической направленности, Гран-при как лучшее мероприятие в области культуры и искусства досталось туристскому мотофестивалю Baltic Rally, первое место в спортивной номинации завоевал Кубок европейских чемпионов по Регби-7, курорт «Игора» стал обладателем Гран-при как лучшая рекреационная территория для проведения турсобытия.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Всего в финале премии участвовали около 249 проектов из более 59 регионов России.

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