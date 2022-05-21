Определились победители беговых дисциплин ЗСД Фонтанка Фест — 2022

Стали известны все призёры беговых дисциплин ЗСД Фонтанка Фест. 12 призеров в четырёх категориях получили подарки от «Фонтанки» и партнёров.
На дистанции 10 км среди мужчин:
1-е место — Дмитрий Неделин, 30:48.17;
2-е место — Олег Сидоров, 32:49.47;
3-е место — Михаил Игушкин, 33:33.86.
На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди мужчин:
1-е место — Николай Ляликов, 01:10:38.65;
2-е место — Артур Бурцев, 01:10:39.99;
3-е место — Денис Васильев, 01:11:30.80.
Николай Ляликов:
«Получилось интересно, — сообщил Дмитрий Неделин после финиша. — Сначала попутный ветер, а после разворота — встречный ветер. Трасса интересна тем, что пролегает у Финского залива. Удалось посмотреть направо в начале. Но чтоб бороться с петербургским ветром, надо быть сильным!»
Тем, кто только думает об участии в марафонах, Дмитрий рекомендует начинать с энергичных физических активностей — главное, чтобы они происходили постоянно.
На дистанции 10 км среди женщин:
1-е место — Любовь Павленко, 33:56.25;
2-е место — Елена Седова, 34:04.58;
3-е место — Алла Сидорова, 34:46.11.
На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди женщин:
1-е место — Татьяна Курамшина, 01:18:38.61;
2-е место — Марина Беленова, 01:27:36.27;
3-е место — Александра Веселова, 01:36:43.86.
Всего в этом году на фестиваль заявились
За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.
Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало