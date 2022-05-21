Определились победители беговых дисциплин ЗСД Фонтанка Фест — 2022

«Получилось интересно, — сообщил Дмитрий Неделин после финиша. — Сначала попутный ветер, а после разворота — встречный ветер. Трасса интересна тем, что пролегает у Финского залива. Удалось посмотреть направо в начале. Но чтоб бороться с петербургским ветром, надо быть сильным!»

Тем, кто только думает об участии в марафонах, Дмитрий рекомендует начинать с энергичных физических активностей — главное, чтобы они происходили постоянно.

Всего в этом году на фестиваль заявились 2 000 бегунов. Участникам нужно было преодолеть одну из двух дистанций — 10 или 21,1 километра. Причем в этом году трасса для полумарафона была проложена в один круг, так что на долю участников выпало особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным стали потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга. Кроме того, они получили подарки от спонсоров и денежные призы: 50 000 рублей — за первое место, 30 000 рублей — за второе и 20 000 рублей — за третье.

За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.