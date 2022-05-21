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    ЗСДфест

    Определились победители беговых дисциплин ЗСД Фонтанка Фест — 2022

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    Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру»
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    Стали известны все призёры беговых дисциплин ЗСД Фонтанка Фест. 12 призеров в четырёх категориях получили подарки от «Фонтанки» и партнёров.

    На дистанции 10 км среди мужчин:

    1-е место — Дмитрий Неделин, 30:48.17;

    2-е место — Олег Сидоров, 32:49.47;

    3-е место — Михаил Игушкин, 33:33.86.

    На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди мужчин:

    1-е место — Николай Ляликов, 01:10:38.65;

    2-е место — Артур Бурцев, 01:10:39.99;

    3-е место — Денис Васильев, 01:11:30.80.

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    Николай Ляликов:

    «Получилось интересно, — сообщил Дмитрий Неделин после финиша. — Сначала попутный ветер, а после разворота — встречный ветер. Трасса интересна тем, что пролегает у Финского залива. Удалось посмотреть направо в начале. Но чтоб бороться с петербургским ветром, надо быть сильным!»

    Тем, кто только думает об участии в марафонах, Дмитрий рекомендует начинать с энергичных физических активностей — главное, чтобы они происходили постоянно.

    На дистанции 10 км среди женщин:

    1-е место — Любовь Павленко, 33:56.25;

    2-е место — Елена Седова, 34:04.58;

    3-е место — Алла Сидорова, 34:46.11.

    На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди женщин:

    1-е место — Татьяна Курамшина, 01:18:38.61;

    2-е место — Марина Беленова, 01:27:36.27;

    3-е место — Александра Веселова, 01:36:43.86.

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    Всего в этом году на фестиваль заявились 2 000 бегунов. Участникам нужно было преодолеть одну из двух дистанций — 10 или 21,1 километра. Причем в этом году трасса для полумарафона была проложена в один круг, так что на долю участников выпало особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным стали потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга. Кроме того, они получили подарки от спонсоров и денежные призы: 50 000 рублей — за первое место, 30 000 рублей — за второе и 20 000 рублей — за третье.

    За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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