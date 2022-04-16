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    На шоу Плющенко в Петербурге травму получил фигурист Евгений Семененко. Его на носилках унесли в скорую

    8796
    3 комментария

    Петербургский фигурист Евгений Семененко получил серьезную травму во время шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов» в Санкт-Петербурге.

    Во время своего выступления он попытался сделать четверной прыжок, но не удержался и, упав, сильно ударился головой о лёд. Фигуриста повело. Он попытался встать, но снова упал и снова ударился головой.

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    Шоу остановилось на несколько минут. Евгения эвакуировали со льда на носилках. Затем шоу продолжилось.

    Евгений Семененко — 18-летний фигурист из Петербурга, победитель командного чемпионата мира — 2021. На Олимпиаде-2022 занял восьмое место, став лучшим из россиян.

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    Комментарии (3)

    vic_5e4cd1938d1a8
    В шлеме и прочей защите выступать надо в фигурном катании ...
    Здоровья Евгению
    Maik5
    Видео нет ?
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