На шоу Плющенко в Петербурге травму получил фигурист Евгений Семененко. Его на носилках унесли в скорую

Петербургский фигурист Евгений Семененко получил серьезную травму во время шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Во время своего выступления он попытался сделать четверной прыжок, но не удержался и, упав, сильно ударился головой о лёд. Фигуриста повело. Он попытался встать, но снова упал и снова ударился головой.
Шоу остановилось на несколько минут. Евгения эвакуировали со льда на носилках. Затем шоу продолжилось.
Евгений Семененко — 18-летний фигурист из Петербурга, победитель командного чемпионата мира — 2021. На Олимпиаде-2022 занял восьмое место, став лучшим из россиян.