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    Фонтанка SUP

    Смотрите лучшие кадры с фестиваля «Фонтанка SUP»

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    Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» уже вошел в историю. Более шести тысяч сапсерферов проплыли 6 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга почти 9 км – ничего подобного в России, а может быть и в мире еще не было. Показываем и рассказываем о самых ярких моментах фестиваля.

    Стартовал «Фонтанка SUP» с первой в истории гонки «Фонтанка CUP», в котором приняли участие 160 профессионалов и любителей.

    Ознакомиться с именами призеров можно здесь.

    Дальше фестиваль продолжился водным карнавалом. Реки и каналы окрасились в тысячи цветов.

    Смотрите на победителей конкурсов костюмов здесь.

    Самое непростое решение пришлось на долю жюри конкурса «Мисс SUP — 2022». Из десяти шикарных номинанток пришлось было выбрать всего одну.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

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    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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