Смотрите лучшие кадры с фестиваля «Фонтанка SUP»

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Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» уже вошел в историю. Более шести тысяч сапсерферов проплыли 6 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга почти 9 км – ничего подобного в России, а может быть и в мире еще не было. Показываем и рассказываем о самых ярких моментах фестиваля.

Стартовал «Фонтанка SUP» с первой в истории гонки «Фонтанка CUP», в котором приняли участие 160 профессионалов и любителей.



Ознакомиться с именами призеров можно здесь.



Дальше фестиваль продолжился водным карнавалом. Реки и каналы окрасились в тысячи цветов.

Смотрите на победителей конкурсов костюмов здесь.

Самое непростое решение пришлось на долю жюри конкурса «Мисс SUP — 2022». Из десяти шикарных номинанток пришлось было выбрать всего одну. Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

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