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    Фонтанка SUP

    Стало известно имя Мисс SUP — 2022

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    На седьмом фестивале «Фонтанка SUP», который прошел 6 августа в Петербурге, состоялся конкурс «Мисс SUP — 2022». Победительницу выбрало специальное жюри, в составе которого были представители партнеров фестиваля, городской администрации и городского портала «Фонтанка.ру».

    На победу претендовали: Юлия Величкина, Екатерина Голубева, Елена Айч, Юлия Шувалова, Ольга Гончарова, Татьяна Рунова, Кристина Заводская, Светлана Вощукова, Екатерина Фёдорова, Кристина Абрамова.

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    Конкурсантки перед этим проплыли почти 9 км, после чего приняли участие в дефиле и отвечали на каверзные вопросы ведущего.

    В итоге победила Екатерина Федорова. Победительница окончила Университет им. Лесгафта, она жена футболиста и мать трёх профессиональных спортсменов — воздушной гимнастки, футболиста и фигуристки.

    Победительница получила сертификат на уникальную сап-доску от бренда SUPFORFUN, а вместо короны — сертификат от ювелирной сети «585 ЗОЛОТОЙ».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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