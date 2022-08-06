Стало известно имя Мисс SUP — 2022

На седьмом фестивале «Фонтанка SUP», который прошел 6 августа в Петербурге, состоялся конкурс «Мисс SUP — 2022». Победительницу выбрало специальное жюри, в составе которого были представители партнеров фестиваля, городской администрации и городского портала «Фонтанка.ру».
На победу претендовали: Юлия Величкина, Екатерина Голубева, Елена Айч, Юлия Шувалова, Ольга Гончарова, Татьяна Рунова, Кристина Заводская, Светлана Вощукова, Екатерина Фёдорова, Кристина Абрамова.
Конкурсантки перед этим проплыли почти 9 км, после чего приняли участие в дефиле и отвечали на каверзные вопросы ведущего.
В итоге победила Екатерина Федорова. Победительница окончила Университет им. Лесгафта, она жена футболиста и мать трёх профессиональных спортсменов — воздушной гимнастки, футболиста и фигуристки.
Победительница получила сертификат на уникальную сап-доску от бренда SUPFORFUN, а вместо короны — сертификат от ювелирной сети «585 ЗОЛОТОЙ».