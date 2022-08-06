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    Фонтанка SUP

    Смотрите, кто победил на «Фонтанка-SUP» в номинациях с питомцами

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    Стали известны победители конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP» в номинациях с питомцами. В этом году сеть магазинов «Четыре лапы», партнер номинации «Я и ценный пассажир», подготовила сюрприз: сразу несколько победителей.

    В номинации «Я и ценный пассажир» победили:

    — «Священная корова» Виктория и Лев Брейтман;

    — «Собачья свадьба» Оксана Ермолаева и Георгий Радионов;

    — «Питерская корюшка мечтает стать золотой рыбкой» Олеся Морозова с королевскими улитками.

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    Кроме того, самым маленьким питомцем был признан Тимур Тулаев с котом. Самым опытным сап-спортсменом — Дед Мороз и Северный олень (собака). Самый стильным сап-спортсменом — принцесса Бубль-Гум с корги.

    Отметим, что в этот раз на фестивальной зоне было немало активностей для питомцев. Среди них грумер, ветврач и полоса препятствий.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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