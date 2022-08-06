Смотрите, кто победил на «Фонтанка-SUP» в номинациях с питомцами

Стали известны победители конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP» в номинациях с питомцами. В этом году сеть магазинов «Четыре лапы», партнер номинации «Я и ценный пассажир», подготовила сюрприз: сразу несколько победителей.
В номинации «Я и ценный пассажир» победили:
— «Священная корова» Виктория и Лев Брейтман;
— «Собачья свадьба» Оксана Ермолаева и Георгий Радионов;
— «Питерская корюшка мечтает стать золотой рыбкой» Олеся Морозова с королевскими улитками.
Кроме того, самым маленьким питомцем был признан Тимур Тулаев с котом. Самым опытным сап-спортсменом — Дед Мороз и Северный олень (собака). Самый стильным сап-спортсменом — принцесса Бубль-Гум с корги.
Отметим, что в этот раз на фестивальной зоне было немало активностей для питомцев. Среди них грумер, ветврач и полоса препятствий.