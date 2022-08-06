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    Фонтанка SUP

    Смотрите на яркие костюмы победителей фестиваля «Фонтанка SUP»

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    Седьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP» в Петербурге подошел к концу 6 августа. Вместе с последними аккордами на сцене мы узнали имена всех победителей конкурсов костюмов:

    — Лучший костюм. «Райский сад с бабочками» Валерий Чернявский.

    — Лучшее оформление SUP-доски. «Слон-доска» Константин Третьяков.

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    — Виват Петру I. «Петр I» Вадим Кулага

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    — Корпоративный экипаж. Команда Setl Group

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    — На музыкальной волне. «Фукс (Врунгель)» Андрей Евтеев

    — Специальный приз жюри. Драконы Таргариенов. Надежда и Дмитрий Нестеровы

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    — Специальная номинация. Семья Симпсонов. Наталья Трофимова

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    Все они получили подарки и ценные призы от партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP».

    Ранее мы рассказали о победителях в номинациях с питомцами и узнали имя «Мисс SUP — 2022».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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