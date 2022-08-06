Смотрите на яркие костюмы победителей фестиваля «Фонтанка SUP»

Седьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP» в Петербурге подошел к концу 6 августа. Вместе с последними аккордами на сцене мы узнали имена всех победителей конкурсов костюмов:
— Лучший костюм. «Райский сад с бабочками» Валерий Чернявский.
— Лучшее оформление SUP-доски. «Слон-доска» Константин Третьяков.
— Виват Петру I. «Петр I» Вадим Кулага
— Корпоративный экипаж. Команда Setl Group
— На музыкальной волне. «Фукс (Врунгель)» Андрей Евтеев
— Специальный приз жюри. Драконы Таргариенов. Надежда и Дмитрий Нестеровы
— Специальная номинация. Семья Симпсонов. Наталья Трофимова
Все они получили подарки и ценные призы от партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP».
Ранее мы рассказали о победителях в номинациях с питомцами и узнали имя «Мисс SUP — 2022».