В Петропавловской крепости митинговали в поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Хроника геополитических событий: в феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики суверенными государствами, до этого они считались территорией Украины с точки зрения российских законов.



24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушли с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России.



В ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем Украины.



21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всего НАТО».



По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку.



Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подпишет документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония будет проходить в Георгиевском зале Кремля. До этого руководители новых территорий обратились к главе государства с просьбой о вхождении в состав РФ после проведения голосований, на которых большинство высказалось за вхождение в состав РФ.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что удары со стороны Украины по новым территориям будут восприниматься как акт агрессии против России.