В Петропавловской крепости митинговали в поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Митинг в поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошёл 30 сентября в центре Петербурга — в Петропавловской крепости. В нём приняли участие, по подсчётам «Фонтанки», около 2 тысяч человек, в том числе участники патриотической акции, состоявшейся 23 сентября.
В Москве после церемонии в Кремле проходит митинг-концерт на Красной площади. В нём принимает участие президент России Владимир Путин.
Днём 30 сентября Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении их в состав России. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.