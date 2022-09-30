Путин подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав России

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области образовали четыре новых субъекта России. Договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо подписал президент страны Владимир Путин.
Церемония прошла 30 сентября в Георгиевском зале Московского Кремля, где присутствовали сенаторы, депутаты и общественные деятели, и завершилась исполнением Государственного гимна Российской Федерации.
Текст договоров направят в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России. Далее на его основе будет составлен проект закона о включении новых территорий, который должны ратифицировать обе палаты парламента. После того, как его подпишет президент, закон вступит в силу.