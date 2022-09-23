Радость за крепостными стенами. В Петербурге прошел митинг в честь референдумов в ДНР и ЛНР

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петропавловской крепости днем 23 сентября прошла патриотическая акция и концерт в честь начала голосования на референдумах о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. В Нарышкин бастион стянулись вооруженные флагами зрители, среди них был и корреспондент «Фонтанки».



Дух массового мероприятия ощущается уже на платформе станции «Горьковская» за 45 минут до начала. С учетом работы единственного эскалатора на выход у его подножия — солидный затор. Аборигены недоумевают: откуда днем в будний день такой наплыв. Те, кто знают, на вопросы отвечать не спешат. Две пожилые дамы журят, впрочем, не особо-то и воинственно, за фотосъемку в метро.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От «тарелки» вестибюля метро ручейками по дорожкам Александровского парка группы стекаются в сторону Петропавловки, среди них выделяются более шумные компании из юношей и девушек. В руках у многих — российские триколоры, цвета Новороссии, темные знамена с буквой Z. У некоторых — целые вязанки флагштоков. Дамы в основном вышагивают с карманными флажками, георгиевскими лентами. У молодежи — разрисованные бело-сине-красным щеки.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На подступах к крепости, у пешеходного перехода через Кронверкскую набережную в ожидании зеленого собирается толпа. «Куда это граждане идут?» — оглядывая процессию, громко интересуется добродушного вида дедушка на велосипеде. И сам себе отвечает: «Никто не знает». Отвечать ему и правда никто не спешит. Только одна девушка скороговоркой произносит: «На патриотическую...» Но это и так видно.



Повторяю вопрос дедушки, обращаясь уже адресно к даме с флажком, пристраиваюсь к ней на Иоанновском мосту. — На мероприятие. После серии уточнений всё же слышу, что «в честь референдума». В крепости наплыв людей. Версии происходящего у них разнятся, кстати. «Митинг в поддержку, — отвечает одна женщина, и добавляет, подумав: — Президента». В толпе молоденькие нетерпеливые девушки рассказывают, что это «патриотическая акция», но признаются, что и сами не вполне в курсе. Еще две почтенные дамы отвечают подозрительными взглядами. Спрашиваю:

— В честь чего праздник? В ответ лаконичное:

— Поддержки.

— Поддержки чего?

— А вы не в курсе? Вы не санкт-петербурженка? Вы пройдите, пожалуйста, и вы всё узнаете. Красивый, хороший праздник, песни поют.



Не менее подозрительно реагируют и другие собеседники, когда разговор заходит о том, откуда они узнали про патриотическую акцию и как отпрашивались на нее с работы. Даже те, кто называет себя бюджетниками, конкретно организацию не называют.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На время мероприятия внутренний двор Нарышкина бастиона замкнули по периметру знакомыми всем участникам акций протеста оранжевыми ограждениями. Два входа с рамками и полицией. Досмотр, впрочем, вполне формальный. К рамкам стоят в очередях небольшие группки людей, явно знакомых между собой. То и дело слышны приветствия. Над головами жужжит дрон.



По оценке «Фонтанки», на концерте побывали более 2000 человек. «Проходите, пожалуйста, люди не могут зайти!» — кричит у рамок мужчина, безуспешно пытаясь «утрамбовать» гостей, чтобы хватило места для прибывающих. Уже вошедшие слушают военные и другие советские песни, кто-то приплясывает, но в основном обсуждают актуальное: мобилизация, реновация. Многие фотографируются, в толпе цветовыми анклавами маячат юнармейцы, учащиеся академии милиции, таможенной академии, кадеты МЧС.

Двое мужчин, кажется, высматривают среди собравшихся провокаторов — по крайней мере, обсуждают их возможное появление. Заодно обсуждают, что не видно профессиональной журналистской техники. Но некоторых корреспондентов с камерами к тому времени уже притормозили на входе: например, Константина Ленькова, корреспондента портала «ЗАКС.РУ» и Петра Иванова из SOTA.



Молодые танцуют, причем, кажется, вне зависимости от музыкального репертуара на сцене. Выступающие профессиональные коллективы не разглядеть из-за флагов, но никто особенно не жалуется. В конце концов, не просто же на концерт пришли.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

У западного выхода с рамками стоит молодой человек. Лицо разглядеть затруднительно: капюшон черной толстовки надвинут на глаза, на лице — медицинская маска. На груди болтается бейдж «Организатор». Спрашиваю очевидное: «Вы организатор?» Видно, что собеседник улыбается, но отвечать не спешит. Интересуюсь, по старой пандемийной привычке, как согласовали мероприятие, раз уж запрет на всё массовое никто так и не снял. «Какой коронавирус? — удивленно и лукаво переспрашивает парень и вздыхает: — Вы же знаете, как у нас...» И правда, что это я?..

Пространство перед сценой начинает редеть еще до окончания. Люди тянутся в сторону метро. Часть посетителей акции притормаживает у «Бургер кинга» на Кронверкской набережной. 23 сентября — первый день референдумов по присоединению новых территорий к России. В Петербурге тоже голосуют.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

