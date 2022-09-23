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    В России открылись участки для голосования о присоединении бывших украинских территорий

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    В пятницу, 23 сентября, началось пятидневное голосование по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины.

    Голосование для жителей этих территорий организовано и в регионах РФ — избирательные участки открылись в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и Сахалине. Они начали работу в 8:00 по местному времени.

    В Санкт-Петербурге откроются пять участков для голосованию по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. По информации «Фонтанки», в списках голосующих значится 8 тысяч человек. Тех, кого по каким-то причинам пропустили, будут заносить в дополнительные списки.

    Во вторник, 20 сентября, Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ — читайте в материале «Фонтанки».

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