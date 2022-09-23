В России открылись участки для голосования о присоединении бывших украинских территорий

В пятницу, 23 сентября, началось пятидневное голосование по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины.
Голосование для жителей этих территорий организовано и в регионах РФ — избирательные участки открылись в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и Сахалине. Они начали работу в 8:00 по местному времени.
В Санкт-Петербурге откроются пять участков для голосованию по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. По информации «Фонтанки», в списках голосующих значится 8 тысяч человек. Тех, кого по каким-то причинам пропустили, будут заносить в дополнительные списки.