В России открылись участки для голосования о присоединении бывших украинских территорий

В пятницу, 23 сентября, началось пятидневное голосование по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины.

Голосование для жителей этих территорий организовано и в регионах РФ — избирательные участки открылись в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и Сахалине. Они начали работу в 8:00 по местному времени.