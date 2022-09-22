В Петербурге откроют пять участков для голосования о присоединении бывших украинских территорий к России

В Санкт-Петербурге 23 сентября откроются пять участков для голосования по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом «Фонтанке» сообщили 22 сентября в городской избирательной комиссии.



Два участка для тех, кто приехал из ДНР, будут работать на Моховой, 15. Три участка для беженцев с остальных территорий разместят в Едином центре документов на Красного Текстильщика.

