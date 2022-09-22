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    В Петербурге откроют пять участков для голосования о присоединении бывших украинских территорий к России

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    В Санкт-Петербурге 23 сентября откроются пять участков для голосования по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом «Фонтанке» сообщили 22 сентября в городской избирательной комиссии.

    Два участка для тех, кто приехал из ДНР, будут работать на Моховой, 15. Три участка для беженцев с остальных территорий разместят в Едином центре документов на Красного Текстильщика.

    По информации «Фонтанки», в списках голосующих значится 8 тысяч человек. Тех, кого по каким-то причинам пропустили, будут заносить в дополнительные списки.

    С 23 по 26 сентября избирательные комиссии будут работать в режиме выездного голосования. 27 сентября участки откроются очно.

    Кроме того, по информации «Фонтанки», на участках для голосования нельзя будет проводить фото- и видеосъёмку.

    Во вторник, 20 сентября, Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте в материале «Фонтанки».

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