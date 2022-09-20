Новые земли. Как Россия сможет расширять свою территорию

Украинские территории, в том числе признанные Россией суверенными государствами, одна за другой назначают референдумы о вхождении в состав РФ. Об этом 20 сентября объявили главы ЛНР, ДНР, а также гражданские власти находящихся под контролем России частей Херсонской и Запорожской областей. Судя по всему, принято решение о максимальном ускорении процессов, запущенных 24 февраля.



Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Мы это уже проходили в 2014 году, так что процедурная часть понятна. Но все равно остается множество вопросов без ответа.



Процедура вхождения в состав России, в отличие от крымского кейса, на этот раз была формально запущена решением Общественных палат республик. Суть от этого не меняется. Далее последовало решение администраций о назначении дат референдумов. Все это происходит в течение буквально одних суток, считаных часов и даже синхронно.

Если темп, отработанный в Крыму, сохранится и сейчас, уже в октябре границы России могут теоретически расшириться более чем на 100 тысяч квадратных километров. Однако примерно четверть из них сейчас под контролем Украины. И их будущее — лишь один из множества остающихся пока без ответа вопросов.



Как будет происходить присоединение После проведения референдума, в случае положительного результата, Россия и республика должны заключить договор о принятии ее в состав Федерации на правах субъекта. В 2014 году проект договора исходил от президента РФ, который его и одобрил.

Затем в присутствии представителей всех ветвей российской власти, а также руководителей регионов и общественных организаций Владимир Путин подписал этот договор от имени России. С другой стороны его подписали главы исполнительной и законодательной власти Крыма.



Далее этот договор был последовательно ратифицирован нижней и верхней палатами российского парламента. Предварительно президент попросил Конституционный суд проверить его на соответствие законам. Причем по ускоренной процедуре, без публичных слушаний.

После этого президенту пришлось поставить еще одну подпись — под законом о ратификации договора. На этом процесс в целом был завершен. Дальше началось формирование российских органов власти.



С большой долей вероятности можно прогнозировать, что примерно так же процедура пройдет и сейчас. С той лишь разницей, что референдумы будут проходить несколько иначе технически.



Что это изменит В первую очередь изменится статус военной операции. Сейчас Россия де-факто проводит действия на территории другой страны. Даже с учетом того, что ДНР и ЛНР признаны Россией отдельными государствами, положение дел именно таково.

Если же четыре региона заявят о намерении войти в состав РФ на правах субъектов Федерации и это решение вступит в силу, де-факто все военные столкновения будут происходить уже на территории России.

Это имеет большое значение, к примеру, для вопросов мобилизации. О превентивных изменениях в связанном с этой процедурой законодательстве стало известно также сегодня.



О каких именно территориях идет речь Это один из самых непонятных пока вопросов. Территории ЛНР и Херсонская область почти на 100% под контролем местных или российских властей. Запорожская область — лишь на 70%. Донецкая — примерно на половину. Точно указать границы невозможно — они меняются сейчас каждый день.

Скорее всего, при проведении референдума и присоединении речь пойдет об административных границах, то есть включая те земли, что сейчас контролирует Украина. Само собой окажется, что власти РФ будут рассматривать их как оккупированные свои территории. Например, 700-тысячное Запорожье. Со всеми вытекающими последствиями.



Пока же глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передававший главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому решение Общенародного съезда граждан в Мелитополе, уточнял, что конкретно в этом регионе референдум будет проходить лишь на подконтрольных России территориях. «Сейчас он будет проведен на освобожденной территории, а потом шаг за шагом мы будем освобождать родную землю», — пояснил общественный деятель.



Возможно, что и в случае с Херсонской областью и ДНР речь пойдет о границах влияния местных администраций. То есть де-факто по линии соприкосновения. Однако в таком случае встанет вопрос о границах самой РФ — они станут довольно зыбкими и топографически не описанными. Ну и еще ряд трудностей.

Сколько человек живет на этих территориях Этот вопрос также неоднозначный — в связи с неопределенностью границ. В любом случае понятно, что людские приобретения России будут значительно больше, чем в 2014 году. Если следовать четко справочным данным, то ситуация такова:



Луганская область — 2,1 млн человек.

Донецкая область — 4,1 млн человек.

Запорожская область — 1,6 млн человек (включая 700 тысяч — в самом Запорожье).

Херсонская область — почти ровно 1 млн человек.

Это данные по украинским статистическим источникам 2021 и 2022 годов — подразумевающим административные границы регионов до 2014 и 2022 года.

С другой стороны необходимо отметить, что за 2022 год все четыре этих региона пережили масштабный отъезд людей. Если предположить, что по факту в них осталась половина от списочного населения, вряд ли эта оценка будет сильно ошибочной.

Есть ли варианты провести эту процедуру легитимно с точки зрения мирового права Пример с Крымом показал, что формальности, которые были соблюдены при присоединении полуострова, не произвели на мировую общественность ровным счетом никакого эффекта. Стран, которые признали это территориальное приобретение России, — единицы. Нет среди них даже ближайших соратников и партнеров РФ — к примеру, Белоруссии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что все проводимые Россией и подконтрольными ей администрациями референдумы «ничего не изменят».



Все юридические процедуры, которые будут проводиться при присоединении новых территорий, необходимы лишь для их легитимизации на территории самой РФ.

Что будет дальше Вариантов может быть несколько. Среди прочих возможных есть и такой, при которых жителям России придется осознать принципиальную разницу между двумя терминами — военное положение и военное время.



Если коротко, то военное положение предшествует военному времени. По сути, это милитаризированный вариант чрезвычайного положения. Их отличает характер угроз. В первом случае они внешние, в другом — внутренние.

Военное положение вводится указом президента, и в течение двух суток Совет Федерации должен его утвердить.

Поводы для введения военного положения четко описаны:

вторжение иностранных войск или нападение иностранных войск на российские, где бы они ни находились;

бомбардировка иностранными войсками или другое применение оружия против России;

засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию;

блокада российских портов или берегов иностранными войсками;

разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию.

С введением военного положения в стране автоматически начинается мобилизация, организовываются силы территориальной обороны и устанавливается трудовая обязанность. Что касается мобилизации, то ее порядок достаточно сильно был ужесточен 20 сентября.

Кроме общепонятных следствий военного положения: цензуры, комендантского часа, усиления режима общественного порядка и пр., есть возможность для проведения интернирования иностранных граждан и изъятия для военных нужд частного имущества — с компенсацией.

Что же касается именно военного времени, оно фиксирует уже сам факт состояния войны России с другим государством. Именно на военное время распространяются все ужесточения Уголовного кодекса, касающиеся, к примеру, вопросов мобилизации.

