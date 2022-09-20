Новые земли. Как Россия сможет расширять свою территорию

Украинские территории, в том числе признанные Россией суверенными государствами, одна за другой назначают референдумы о вхождении в состав РФ. Об этом 20 сентября объявили главы ЛНР, ДНР, а также гражданские власти находящихся под контролем России частей Херсонской и Запорожской областей.
Судя по всему, принято решение о максимальном ускорении процессов, запущенных 24 февраля.
Мы это уже проходили в 2014 году, так что процедурная часть понятна. Но все равно остается множество вопросов без ответа.
Процедура вхождения в состав России, в отличие от крымского кейса, на этот раз была формально запущена решением Общественных палат республик. Суть от этого не меняется. Далее последовало решение администраций о назначении дат референдумов. Все это происходит в течение буквально одних суток, считаных часов и даже синхронно.
Если темп, отработанный в Крыму, сохранится и сейчас, уже в октябре границы России могут теоретически расшириться более чем на 100 тысяч квадратных километров. Однако примерно четверть из них сейчас под контролем Украины. И их будущее — лишь один из множества остающихся пока без ответа вопросов.
- Как будет происходить присоединение
После проведения референдума, в случае положительного результата, Россия и республика должны заключить договор о принятии ее в состав Федерации на правах субъекта. В 2014 году проект договора исходил от президента РФ, который его и одобрил.
Затем в присутствии представителей всех ветвей российской власти, а также руководителей регионов и общественных организаций Владимир Путин подписал этот договор от имени России. С другой стороны его подписали главы исполнительной и законодательной власти Крыма.
Далее этот договор был последовательно ратифицирован нижней и верхней палатами российского парламента. Предварительно президент попросил Конституционный суд проверить его на соответствие законам. Причем по ускоренной процедуре, без публичных слушаний.
После этого президенту пришлось поставить еще одну подпись — под законом о ратификации договора. На этом процесс в целом был завершен. Дальше началось формирование российских органов власти.
С большой долей вероятности можно прогнозировать, что примерно так же процедура пройдет и сейчас. С той лишь разницей, что референдумы будут проходить несколько иначе технически.
- Что это изменит
В первую очередь изменится статус военной операции. Сейчас Россия де-факто проводит действия на территории другой страны. Даже с учетом того, что ДНР и ЛНР признаны Россией отдельными государствами, положение дел именно таково.
Если же четыре региона заявят о намерении войти в состав РФ на правах субъектов Федерации и это решение вступит в силу, де-факто все военные столкновения будут происходить уже на территории России.
Это имеет большое значение, к примеру, для вопросов мобилизации. О превентивных изменениях в связанном с этой процедурой законодательстве стало известно также сегодня.
- О каких именно территориях идет речь
Это один из самых непонятных пока вопросов. Территории ЛНР и Херсонская область почти на 100% под контролем местных или российских властей. Запорожская область — лишь на 70%. Донецкая — примерно на половину. Точно указать границы невозможно — они меняются сейчас каждый день.
Скорее всего, при проведении референдума и присоединении речь пойдет об административных границах, то есть включая те земли, что сейчас контролирует Украина. Само собой окажется, что власти РФ будут рассматривать их как оккупированные свои территории. Например, 700-тысячное Запорожье. Со всеми вытекающими последствиями.
Пока же глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передававший главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому решение Общенародного съезда граждан в Мелитополе, уточнял, что конкретно в этом регионе референдум будет проходить лишь на подконтрольных России территориях. «Сейчас он будет проведен на освобожденной территории, а потом шаг за шагом мы будем освобождать родную землю», — пояснил общественный деятель.
Возможно, что и в случае с Херсонской областью и ДНР речь пойдет о границах влияния местных администраций. То есть де-факто по линии соприкосновения. Однако в таком случае встанет вопрос о границах самой РФ — они станут довольно зыбкими и топографически не описанными. Ну и еще ряд трудностей.
- Сколько человек живет на этих территориях
Этот вопрос также неоднозначный — в связи с неопределенностью границ. В любом случае понятно, что людские приобретения России будут значительно больше, чем в 2014 году. Если следовать четко справочным данным, то ситуация такова:
Луганская область — 2,1 млн человек.
Донецкая область — 4,1 млн человек.
Запорожская область — 1,6 млн человек (включая 700 тысяч — в самом Запорожье).
Херсонская область — почти ровно 1 млн человек.
Это данные по украинским статистическим источникам 2021 и 2022 годов — подразумевающим административные границы регионов до 2014 и 2022 года.
С другой стороны необходимо отметить, что за 2022 год все четыре этих региона пережили масштабный отъезд людей. Если предположить, что по факту в них осталась половина от списочного населения, вряд ли эта оценка будет сильно ошибочной.
- Есть ли варианты провести эту процедуру легитимно с точки зрения мирового права
Пример с Крымом показал, что формальности, которые были соблюдены при присоединении полуострова, не произвели на мировую общественность ровным счетом никакого эффекта. Стран, которые признали это территориальное приобретение России, — единицы. Нет среди них даже ближайших соратников и партнеров РФ — к примеру, Белоруссии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что все проводимые Россией и подконтрольными ей администрациями референдумы «ничего не изменят».
Все юридические процедуры, которые будут проводиться при присоединении новых территорий, необходимы лишь для их легитимизации на территории самой РФ.
- Что будет дальше
Вариантов может быть несколько. Среди прочих возможных есть и такой, при которых жителям России придется осознать принципиальную разницу между двумя терминами — военное положение и военное время.
Если коротко, то военное положение предшествует военному времени. По сути, это милитаризированный вариант чрезвычайного положения. Их отличает характер угроз. В первом случае они внешние, в другом — внутренние.
Военное положение вводится указом президента, и в течение двух суток Совет Федерации должен его утвердить.
Поводы для введения военного положения четко описаны:
- вторжение иностранных войск или нападение иностранных войск на российские, где бы они ни находились;
- бомбардировка иностранными войсками или другое применение оружия против России;
- засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию;
- блокада российских портов или берегов иностранными войсками;
- разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию.
С введением военного положения в стране автоматически начинается мобилизация, организовываются силы территориальной обороны и устанавливается трудовая обязанность. Что касается мобилизации, то ее порядок достаточно сильно был ужесточен 20 сентября.
Кроме общепонятных следствий военного положения: цензуры, комендантского часа, усиления режима общественного порядка и пр., есть возможность для проведения интернирования иностранных граждан и изъятия для военных нужд частного имущества — с компенсацией.
Что же касается именно военного времени, оно фиксирует уже сам факт состояния войны России с другим государством. Именно на военное время распространяются все ужесточения Уголовного кодекса, касающиеся, к примеру, вопросов мобилизации.