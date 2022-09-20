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    Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени — что это значит?

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    3 комментария
    Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
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    Госдума во втором и третьем чтении приняла масштабный пакет поправок в Уголовный кодекс. Новая редакция законопроекта стала полнейшей неожиданностью для общества, так как изначально (в первом чтении) речи о мобилизации и военном времени вообще не шло. Рассказываем, что конкретно меняется в Уголовном кодексе.

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    Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

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