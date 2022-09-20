Госдума во втором и третьем чтении приняла масштабный пакет поправок в Уголовный кодекс. Новая редакция законопроекта стала полнейшей неожиданностью для общества, так как изначально (в первом чтении) речи о мобилизации и военном времени вообще не шло. Рассказываем, что конкретно меняется в Уголовном кодексе.
Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени — что это значит?
20 сентября 2022, 15:03
12331
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.