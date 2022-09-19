Общественники из ДНР тоже просят референдум о вхождении в состав России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей.



До этого глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. По его словам, в Крыму был абсолютно легальный референдум, который соответствовал всем правовым нормам, тем не менее его всё равно мало кто признал.



Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщал, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причём уже в этом году». Он сказал, что правильно было бы провести их в День народного единства, 4 ноября.



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