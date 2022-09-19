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    Боевые действия на Украине

    Общественники из ДНР тоже просят референдум о вхождении в состав России

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    Члены Общественной палаты Донецкой народной республики вслед за коллегами из Луганска попросили главу ДНР Дениса Пушилина и Народный совет незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России, пишет ТАСС.

    «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

    В понедельник похожее обращение к своему главе Леониду Пасечнику и Народному совету выпустила Общественная палата Луганской республики. Там тоже просили немедленно провести референдум о присоединении к РФ и уверяли, что жители ЛНР поддержат такое решение.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей.

    До этого глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. По его словам, в Крыму был абсолютно легальный референдум, который соответствовал всем правовым нормам, тем не менее его всё равно мало кто признал.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщал, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причём уже в этом году». Он сказал, что правильно было бы провести их в День народного единства, 4 ноября.

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