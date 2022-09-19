Общественники из ДНР тоже просят референдум о вхождении в состав России

Члены Общественной палаты Донецкой народной республики вслед за коллегами из Луганска попросили главу ДНР Дениса Пушилина и Народный совет незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России, пишет ТАСС.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
В понедельник похожее обращение к своему главе Леониду Пасечнику и Народному совету выпустила Общественная палата Луганской республики. Там тоже просили немедленно провести референдум о присоединении к РФ и уверяли, что жители ЛНР поддержат такое решение.