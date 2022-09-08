Глава Крыма Аксёнов счёл «обоснованным» присоединение к РФ новых территорий без референдумов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. Об этом он сообщил 8 сентября в своём Telegram-канале.



«В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории», — объяснил он.