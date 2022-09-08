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    Глава Крыма Аксёнов счёл «обоснованным» присоединение к РФ новых территорий без референдумов

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    Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. Об этом он сообщил 8 сентября в своём Telegram-канале.

    «В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории», — объяснил он.

    В случае, если референдумы всё же состоятся, Аксёнов считает правильным провести их как можно быстрее. По его словам, Крым готов оказывать любую помощь — моральную, методическую или материальную.

    «Конечно, основной финансовый ресурс будет выделяться на федеральном уровне. Крым поможет в меру своих возможностей, всегда поддержит братьев в любом направлении», — добавил он.

    Напомним, накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». По его мнению, правильно будет провести их в День народного единства, 4 ноября.

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