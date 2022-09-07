«Историческая дата». Турчак сказал, когда будет «правильно» провести референдумы о присоединении Донбасса к России

Референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины о присоединении к России могут состояться 4 ноября. Об этом 7 сентября заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — говорится в его телеграм-канале.
Кроме того, Турчак, ссылаясь на «результаты социсследований» говорит о том, что жители Донбасса готовы принять участие в референдуме и «стать частью большой России».
1 сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, писал, что Кремль планирует провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. По данным собеседников издания, подготовка идет в течение нескольких месяцев. На подконтрольных территориях формируются избирательные комиссии, а на руководящие должности назначаются выходцы из России. Официальных подтверждений этому нет.