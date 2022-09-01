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    РБК: В Кремле хотят провести референдумы в ДНР и ЛНР до конца осени

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    Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях в Кремле планируют провести до конца осени. Об этом 1 сентября пишет РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента.

    По данным издания, провести референдумы могут в октябре-ноябре. План проведения мероприятий в сентябре, скорее всего, реализован не будет. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября — День народного единства. Однако это не более чем предварительные прикидки, потому что решение будет зависеть «от ситуации на фронтах», уточняют источники РБК.

    Подготовка к референдумам идет в течение нескольких месяцев. На подконтрольных территориях формируются избирательные комиссии, а на руководящие должности назначаются выходцы из России.

    Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко 28 августа заявлял, что вступление в состав РФ поддерживает 75–77 % жителей Херсонской и Запорожской областей, и эти цифры, согласно последним социологическим исследованиям, увеличиваются. В ДНР и ЛНР за присоединение к России, по словам чиновника, готовы проголосовать 92 % опрошенных.

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