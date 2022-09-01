РБК: В Кремле хотят провести референдумы в ДНР и ЛНР до конца осени

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях в Кремле планируют провести до конца осени. Об этом 1 сентября пишет РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента.

По данным издания, провести референдумы могут в октябре-ноябре. План проведения мероприятий в сентябре, скорее всего, реализован не будет. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября — День народного единства. Однако это не более чем предварительные прикидки, потому что решение будет зависеть «от ситуации на фронтах», уточняют источники РБК.

