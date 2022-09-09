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    Песков заявил, что вопрос о присоединении Донбасса к России зависит от местных жителей

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

    «Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях», — сказал он.

    Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. Он объяснил, что в Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, тем не менее его все равно мало кто признал.

    До этого секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причём уже в этом году». По его мнению, правильно будет провести их в День народного единства, 4 ноября.

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