Общественники ЛНР просят о «немедленном» референдуме по присоединению к России

«Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи нашего края, его возвращения к полноценной мирной жизни», — цитирует 19 сентября обращение ТАСС .

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и парламенту с идеей «немедленно» провести референдум о вхождении в состав России.

Там напомнили о голосовании 2014 года о самоопределении ЛНР. Общественники говорят, что жители «все эти годы верили, что обязательно последует второй [референдум], который осуществит нашу мечту» — войти в состав России.



При этом глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сказал, что референдум по вхождению в состав РФ — это «вопрос не одного дня», а говорить о дате пока рано, пишет РИА Новости.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей.

