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    Общественники ЛНР просят о «немедленном» референдуме по присоединению к России

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    Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и парламенту с идеей «немедленно» провести референдум о вхождении в состав России.

    «Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи нашего края, его возвращения к полноценной мирной жизни», — цитирует 19 сентября обращение ТАСС.

    Там напомнили о голосовании 2014 года о самоопределении ЛНР. Общественники говорят, что жители «все эти годы верили, что обязательно последует второй [референдум], который осуществит нашу мечту» — войти в состав России.

    При этом глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сказал, что референдум по вхождению в состав РФ — это «вопрос не одного дня», а говорить о дате пока рано, пишет РИА Новости.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей.

    До этого глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что присоединение новых территорий к России было бы вполне «логичным и обоснованным» и без референдумов. По его словам, в Крыму был абсолютно легальный референдум, который соответствовал всем правовым нормам, тем не менее его всё равно мало кто признал.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщал, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причём уже в этом году». Он сказал, что правильно было бы провести их в День народного единства, 4 ноября.

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