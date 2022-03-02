И вывеску не забыть. Последний день дипмиссии Украины в Петербурге

За дипломатическими сборами на улице Бонч-Бруевича наблюдал корреспондент «Фонтанки». Из здания успели вынести технику, чемоданы, на территорию заезжал грузовик.
Через час после полудня несколько мужчин демонтировали табличку, подтверждавшую, что в двухэтажном доме расположено представительство Украины. Флаг, который в последние дни был спущен, снят.
автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Единственными свидетельствами того, что в здании заседали дипломаты, остаётся картонка с надписью «За мир» у флагштока, а у входа — несколько скромных букетов.
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