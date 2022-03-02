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И вывеску не забыть. Последний день дипмиссии Украины в Петербурге

Из генерального консульства Украины в Петербурге выносят вещи и технику. Отъезд из России назначен на 2 марта, последним забирают флаг.

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За дипломатическими сборами на улице Бонч-Бруевича наблюдал корреспондент «Фонтанки». Из здания успели вынести технику, чемоданы, на территорию заезжал грузовик.

Через час после полудня несколько мужчин демонтировали табличку, подтверждавшую, что в двухэтажном доме расположено представительство Украины. Флаг, который в последние дни был спущен, снят.

автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Единственными свидетельствами того, что в здании заседали дипломаты, остаётся картонка с надписью «За мир» у флагштока, а у входа — несколько скромных букетов.

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Представитель МИД РФ Владимир Запевалов накануне заявил, что сотрудники Генконсульства Украины в Петербурге уедут из России 2 марта.

24 февраля, в день начала спецоперации РФ на территории Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией.

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Комментарии (10)

Dpa
А куда уедут? В Украине ведь…
Natalia812
Фонтанка, баньте за призывы к межнациональной ненависти. Где ваши модераторы?
266090750
Гнать собак в три шеи! Пусть катятся да поскорее! Раньше надо было их поганой метлой вымести!!!
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