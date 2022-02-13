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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала новой чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy

В воскресенье, 13 февраля, определились победительницы 7-го женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

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Чемпионкой в одиночном разряде стала Анетт Контавейт (№9 мирового рейтинга) из Эстонии. В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (№7) со счетом 5:7, 7:6, 7:5.

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В финале парного разряда Анна Калинская (Россия)/Кэти Макнэлли (США) победили Алицию Росольску (Польша)/Эрин Рутлифф (Австралия) со счетом 6:3, 6:7, 10:4.

Напомним, что предыдущая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Дарья Касаткина не смогла защитить титул из-за коронавируса.

Общий призовой фонд турнира составляет 703,6 тысячи долларов.

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Комментарии (15)

Денеб
Хоть одна хорошая новость!
Strelets 77
Анетт тренирует Дмитрий Турсунов
Mazzzz
Мои поздравления!!!!
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