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Теннисистка Касаткина пропустит турнир в Петербурге из-за положительного теста на COVID-19

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Российская теннисистка Дарья Касаткина заболела коронавирусом перед самым стартом турнира St. Petersburg Ladies' Trophy. Об этом спортсменка написала в своем инстаграме 5 февраля.

«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам. Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций», — написала Касаткина.

Дарья Касаткина — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2014), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек.

St. Petersburg Ladies' Trophy пройдет в Петербурге с 7 по 13 февраля.

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Комментарии (1)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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