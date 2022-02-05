Теннисистка Касаткина пропустит турнир в Петербурге из-за положительного теста на COVID-19

Российская теннисистка Дарья Касаткина заболела коронавирусом перед самым стартом турнира St. Petersburg Ladies' Trophy. Об этом спортсменка написала в своем инстаграме 5 февраля.
«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам. Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций», — написала Касаткина.
Дарья Касаткина — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2014), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек.
St. Petersburg Ladies' Trophy пройдет в Петербурге с 7 по 13 февраля.