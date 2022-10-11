«Могла сказать: «Лечись ты сам, а я найду здорового». Как молодая Ева не дала потухнуть покалеченному в бою жениху

Они мечтали вернуться в Крым, подняться пешком на Ай-Петри. Там Артём обещал сделать Еве предложение. Но кольцо он надел ей на палец в палате Военно-медицинской академии в Петербурге. Ева вместе с врачами поставила на ноги тяжелораненого бойца. Свадьбу сыграли в клинике за месяц до рождения ребёнка.

Свадьба

Свадьбу с женихом-пациентом в Военно-медицинской академии 11 октября организовывали впервые. На столике в холле на втором этаже выставили классический набор: фужеры, дорогое шампанское и торт с фигурками молодожёнов. У стойки дежурили медсестры, а гостями стали журналисты и пациенты в больничных пижамах с надписью «Армия России».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ева и Артём не приглашали родственников, чтобы никого не обидеть.

Засвидетельствовали их брак медсестра и фронтовой товарищ Артёма Александр. Они вместе отслужили срочку и ушли на контракт. Ранило их тоже одновременно. Одним снарядом. Снова встретились в палате клиники военно-полевой хирургии. Александр потерял зрение и узнал друга по голосу. «Трудно говорить, кого задело больше, — говорит он. — Я сразу ходил. А Артём лежал».

Во время праздничной церемонии Артём сидел в коляске, но у врачей прогноз положительный — встанет. Молодые обменялись кольцами. «Горько!» — крикнул кто-то из немногочисленных гостей. Всё про всё заняло минут 20. Скромное торжество, но такое важное!



— Не потерялись и начали действовать по обстановке, — сказал уже муж.

— И всю жизнь так! — добавила его жена.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Знакомство

20-летняя Ева и 25-летний Артём познакомились около двух лет назад в Смоленске. Разговорились в очереди в пиццерии, потом нашли друг друга в соцсетях.

«Когда мы познакомились, то восприняли друг друга из разряда: смотри, какой дурак, смотри, какая дура! Это не любовь с первого взгляда», — признается Ева.

Через несколько месяцев она будет продираться сквозь сугробы на своей машине со сломанными дворниками. Ева попробует разобраться в проблеме сама, но не заметит перегоревший предохранитель. После её звонка Артем сразу же приедет, поможет, в ответ она его пригласит на чай.



Близкими отношения станут, когда пара решит вместе провести отпуск в Крыму. До этого Ева отдыхала только с родными. Перед поездкой она представила парня своим родителям. «Я привыкла к тому, что я прилетаю в аэропорт, меня встречают, везут в отель, облизывают. Все включено. А он сказал, что жильё будем находить по факту, питаться в кафе. И я тогда сидела и думала: господи, это будет самый ужасный отпуск в моей жизни», — говорит мне Ева.



На машине Ева и Артём объехали весь полуостров. На фуникулере поднялись на Ай-Петри, а вниз пошли по тропе. Спуск занял 6 часов. Эта была идея Артёма.



«Он сказал: «На следующий год приедем на Ай-Петри, поднимемся, и я на тебе женюсь», — вспоминает Ева. — Я сказала, что запомню это и буду тебе постоянно припоминать».

Ранение

После отпуска она переехала к нему, начала обживать его холостяцкий дом. В начале 2022-го ребята стали планировать ребёнка. 13 марта Ева узнала, что беременна. «В одно утро он проснулся и сказал, нам нужно пополнение. Мы основательно подошли, с умом, через врачей, чтобы все было хорошо. Беременность не была неожиданной, мы давно к этому шли», — говорит Ева. Тревоги по поводу боевых действий она не испытывала, думала, что «это все на неделю-две».



В мае Артём уехал в первую командировку, в июле — во вторую. Он предупреждал, что связи не будет. 10 июля с границы отправил последнее смс. Через неделю Ева возвращалась домой и заметила на лавочке человека в военном.

«Меня узнали в лицо. Сказали, что «нам нужно поговорить с вами по поводу Артема». Внутри меня все оборвалось. Я понимала, что, скорее всего, мне скажут, что он не вернётся. А что я скажу сыну, где папа? — говорит Ева. — Мужчина пытался меня успокоить, видя, что я в положении. Но военные вряд ли умеют работать с беременными женщинами. Он сказал: «Вы не переживайте». И в этот момент у меня в голове что-то щёлкнуло: он живой?»



На тот момент об Артёме было известно только, что его спецбортом эвакуировали в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Ева правильно понимала: значит, ранение тяжёлое. За два часа она собрала свои вещи и вещи Артёма и выехала на машине в Петербург.



«Пока ехала, пыталась узнать его состояние. Мне сказали, что он в реанимации, его ранило в голову, он под ИВЛ, сломаны обе ноги. Для меня самым страшным на тот момент было то, что у него ранение в голову. Я понимала, что оттуда есть три выхода: он погибнет, выживет или останется «овощем». Самое страшное — последнее. Я понимала, что бы ни случилось, я буду рядом в любом случае».

Но пока Ева была в пути, Артём позвонил ей с чужого номера. Он не хотел её расстраивать и не стал вдаваться в подробности своего состояния, сказав что-то типа «осколком ножки посекло». Когда же Ева пришла в больницу и встретилась с врачом, она узнала, что её будущему супругу грозит ампутация. В ранах сильная инфекция, Артём получает необходимую терапию, но многое зависит и от него самого.



«Я не знала, в курсе ли он об этом. Но понимала, что сказать ему надо. Сидеть и врать, что все будет прекрасно, — не нужно. Это жизнь, и надо быть готовым ко всему, — говорит Ева. — Я села и говорю: «Ты же понимаешь, какие есть варианты развития событий. Есть вероятность ампутации ног. Ты можешь ничего не делать, ноги ампутируют, но потом что ты сыну скажешь на вопрос: папа, где твои ноги?» И тогда он понял, что себя надо перебороть, потому что для мужчины молодого это было морально очень тяжело. Если бы мне сказали: либо погибнет, либо отрезайте ноги, — я бы сказала: отрезайте ноги. Сейчас медицина не стоит на месте, с протезами люди живут полноценно, и меня бы это никак не смущало. Ну, экономия на геле для душа и щёточки для пяток. Я с юмором человек».

Ева заселилась в гостиницу при академии, ежедневно с 9 утра до 9 вечера была с Артёмом. Так три месяца. По образованию она акушерка, проходила практику в доме престарелых, знает, как ухаживать за лежачими больными. Её мама в своё время также выходила своего супруга после операции на сердце. Ева просто не могла поступить иначе.



Однажды она зашла в палату, а Артём достал из-под подушки самодельное колечко из проволоки и спросил: «Выйдешь за меня?» Ева ответила: «Да».



Он достал карточку и сказал: «Съезди и купи колечко, любое, какое захочешь». Я человек верующий, но не до посинения. Почему-то решила купить православное кольцо, поехала в храм.

— Обычно родственники военных не общаются с журналистами и с трудностями справляются в семейном кругу. А вы сами написали в нашу редакцию и пригласили на свадьбу. Почему?

— Я бы хотела, чтобы люди знали, что бывают такие ситуации. Мы видели, как приходят родственники, девушки также, по глазам видно, что она теперь думает, как ей избавиться от человека. Это видно. Тут на самом деле в основном матери, жёны с детьми, когда много лет браку. По факту я тоже могла сказать: «Лечись ты сам, я найду себе здорового». Я приходила каждый день с хорошим настроением, какой-нибудь очень глупой шуткой. Но когда любишь человека, то готов идти до конца. Артём мне сказал: «Если бы не ты, я бы, наверное, потух».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

