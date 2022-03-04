Полторы сотни человек увезли в отделы полиции Петербурга после антивоенной акции у Гостиного двора

Всего, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 марта, накануне в центре Петербурга собралось порядка 350 человек, протестовавших против спецоперации России в ДНР и ЛНР.



В отношении задержанных будут составлены протоколы о нарушении правил проведения митингов.



После этого людей повезут в суд. Если наказанием станет административный арест, то они вернутся в районные управления МВД. Как писала «Фонтанка», ИВС УМВД отданы для отбывания наказания гражданам после протестных акций.

