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Полторы сотни человек увезли в отделы полиции Петербурга после антивоенной акции у Гостиного двора

Восьмой день несанкционированной акции у Гостиного двора закончился задержанием для 165 человек.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Всего, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 марта, накануне в центре Петербурга собралось порядка 350 человек, протестовавших против спецоперации России в ДНР и ЛНР.

В отношении задержанных будут составлены протоколы о нарушении правил проведения митингов.

После этого людей повезут в суд. Если наказанием станет административный арест, то они вернутся в районные управления МВД. Как писала «Фонтанка», ИВС УМВД отданы для отбывания наказания гражданам после протестных акций.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

266220339
Мало сознательных. Больше тех, кто войну поддерживает.
Дежурный врач
В Икейке народу было больше в несколько раз, чем на митинге )))
12983743123
Вчера уже писали. Зачем еще раз?
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