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ИВС районных управлений МВД Петербурга отдают под арестованных на акциях у «Гостиного двора»

Рост количества задержанных и, как следствие, административно арестованных граждан после антивоенных акций в центре Петербурга привел к изменению работы изоляторов временного содержания в районных управлениях МВД Петербурга.

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Теперь они зачищены от уголовных элементов — подозреваемых в кражах и грабежах повезут ожидать суда в межрайонный изолятор МВД на улице Чайковского, стало известно «Фонтанке» 3 марта. А камеры районных УМВД отдадут для арестованных за нарушения правил проведения митингов, которые неделю проходят у станции метро «Гостиный двор».

После антивоенных акций за неделю в отделы полиции попали 2,5 тысячи участников. Большую часть из них суды отпустили со штрафом в 10 тысяч. Однако чуть больше трех сотен человек получили административные аресты от 3 до 10 суток.

Отбывать наказание они как раз и будут в ИВС.

В ближайшие дни количество «жильцов» изоляторов будет пополняться. В преддверии несанкционированного марша мира, по данным «Фонтанки», в полиции приняли негласное решение на ближайших акциях у «Гостиного двора» убрать наиболее активных участников с улицы.

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Комментарии (28)

ТатьянаЕ
Слава Украине, Донбасу, Луганску, России.
Я за чтоб братья помирились.
Свободу всем полит заключённым.
Perlamarg
Дурь. И так обеспокоенный народ еще озлоблять задержаниями.
Викторино
Какой-такой адм. арест? В условиях военного времени надо действовать чрезвычайной, исключающей бунт. Как минимум, лесоповал на ...дцать лет для исполнителей и вышка для организаторов.
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