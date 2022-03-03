ИВС районных управлений МВД Петербурга отдают под арестованных на акциях у «Гостиного двора»

Теперь они зачищены от уголовных элементов — подозреваемых в кражах и грабежах повезут ожидать суда в межрайонный изолятор МВД на улице Чайковского, стало известно «Фонтанке» 3 марта. А камеры районных УМВД отдадут для арестованных за нарушения правил проведения митингов, которые неделю проходят у станции метро «Гостиный двор».



После антивоенных акций за неделю в отделы полиции попали 2,5 тысячи участников. Большую часть из них суды отпустили со штрафом в 10 тысяч. Однако чуть больше трех сотен человек получили административные аресты от 3 до 10 суток.

