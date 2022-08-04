«МакКафе» на низком старте. «Вкусно — и точка» возвращает то, что было раньше

Кафе в предприятиях «Вкусно — и точка» будут вновь работать с 11 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети фастфуда.
«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции «Кафе». Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», — заявили там.
Во «Вкусно — и точка» добавили, что в меню «Кафе» вошел «широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты». Также сеть перезапустила специальные предложения программы лояльности.
«Вкусно — и точка» уже больше двух месяцев заменяет ушедший из России «Макдоналдс». И хоть некоторые заведения остались без картошки, сеть постепенно возвращает привычные пункты меню и планирует запустить доставку. А накануне «Фонтанка» рассказывала о еще одном зомби-«Макдоналдсе», он находится на Балтийском вокзале и работает под названием «Вкусно закручено». Подробнее читайте здесь.