«МакКафе» на низком старте. «Вкусно — и точка» возвращает то, что было раньше

Кафе в предприятиях «Вкусно — и точка» будут вновь работать с 11 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети фастфуда.



«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции «Кафе». Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», — заявили там.



Во «Вкусно — и точка» добавили, что в меню «Кафе» вошел «широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты». Также сеть перезапустила специальные предложения программы лояльности.

