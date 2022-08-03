С пивом, «Макфлури» и пирожками в бумажках: в России появился второй зомби — «Макдоналдс»

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У бывших ресторанов «Макдоналдс» в Пулково и на железнодорожных вокзалах Петербурга теперь свой путь и меню. Это не «Вкусно — и точка»: здесь местами почти вдвое дороже, зато с пропавшими «Биг Маком», «Макфлури»... и внезапно — пивом. На экранах в залах крутится краткое: «Вкусно закручено».

Их нет на картах: «Яндекс» больше не знает ни о каких «Макдоналдсах» на вокзалах — ни о старых, ни о новых. Поэтому найти на Балтийском бывший ресторан американской сети сможет только бывалый. Никаких намеков на заведение нет ни в зале, ни на входных дверях. Захожу, спрашиваю пробегающую мимо сотрудницу в подозрительно знакомой форме: «Что вы такое?» «Мы теперь что-то среднее между «Макдоналдсом» и «Вкусно — и точка», — загадочно отвечает девушка.



Отличия видны невооруженным глазом. Прямо за прилавком стоит шкаф, забитый «Старым Мельником». Пиво вполне себе не безалкогольное. На экранах, где еще недавно предлагали «Хэппи Мил» с игрушками, теперь висит предупреждение: «пенно по-летнему», «чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

Также, в отличие от «Вкусно — и точка», в сети которой из меню пропали «Биг Маки», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури», здесь всё есть. Названия переделывали люди с еще более богатой фантазией. Теперь это «Большой бургер», «Биг Тэйст» и просто «Флури». И никаких проблем с правами на соусы и патентованные технологии, на которые жаловались конкуренты. Кола, кстати, здесь тоже не «Черноголовка», а настоящая — в стаканах.



Фото: Илья Казаков / «Фонтанка» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка» Поделиться Поделиться





И раньше стоимость блюд в «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах всегда была выше, чем в остальной сети, но теперь цены и вовсе кажутся немилосердными. «Цезарь ролл» — 269 рублей, когда во «Вкусно — и точка» — 179 рублей. Мороженое карамельное — 139 рублей, а у конкурентов — 84 рубля. Пирожок вишневый — 90 рублей, у других — 59 рублей. Большой снек-бокс с крыльями — 599 рублей, а у «Вкусно — и точка» — 445.

В итоге простой заказ на двоих легко уходит за тысячу рублей. Вкус в целом как прежде. А вот с упаковкой явно сложности — никакого брендинга, роллы упакованы в плотную картонку, открыть которую с первого раза не выходит, а вишневый пирожок и вовсе оказался завернут в бумажку, как чебурек на вокзале.



В чеке указано ООО «Развитие РОСТ». Его фактический владелец — российский бизнесмен из Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, который начинал с KFC, и еще в 1993-м открыл сеть быстрого питания РОСТИК’С-KFC. Он же — пиццерии «IL Патио», суши и роллы «Планета Суши», кофейни Costa Coffee и рестораны T.G.I. Fridays. Франшизу «Макдоналдс» с возможностью работать на железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга его компания получила десять лет назад.



Вскоре после того, как на роль нового владельца американского бренда в России «Макдоналдс» выбрал ООО «ГиД» Александра Говора, меню в заведениях «вокзальной» сети сильно оскудело: не было никаких роллов, холодных напитков, мороженого и молочных коктейлей, воды, морковных ломтиков и яблочных долек и многого другого. «Мак-комбо», «Хэппи Мил» и простой капучино пропали как вид. Руководство списывало всё на «логистические ограничения».



Рестораны Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, которые продолжают работу, обязали демонтировать вывески с упоминанием марки. Чтобы продолжить торговать картошкой фри и дальше, им также сказали заключить договоры франшизы с новым владельцем сети. Рекомендации они уже последовали, а дальше пошли своим путём.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

