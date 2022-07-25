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    «Вкусно — и точка» собирается запустить доставку

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    Сеть кафе «Вкусно — и точка» рассчитывает запустить собственную доставку в ближайшие три месяца. Об этом рассказал генеральный директор сети Олег Пароев.

    «И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия — то есть конец августа — начало сентября», — сказал Пароев в интервью телеканалу РБК, вышедшему в эфир 25 июля.

    14 марта сеть McDonald’s закрыла заведения в России из-за событий на Украине. Работу продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о продаже бизнеса. Его купил владелец ООО «ГиД» Александр Говор. Сеть получила название «Вкусно — и точка», первый ресторан открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

    Ранее «Фонтанка» сравнила цены в McDonald’s и «Вкусно — и точка».

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