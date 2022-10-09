По улицам К-3 водили. Кормовую часть подлодки «Ленинский комсомол» ювелирно провезли по улицам Кронштадта

В ночь на 9 октября жители Кронштадта стали свидетелями уникальной операции: пионер атомного подводного флота К-3, легендарный «Ленинский комсомол», отправился в путь по улицам города.

Операция, аналогов которой не было в мире, проходила несколько часов, несмотря на то, что маршрут составил всего 4,5 километра, но махину нужно было ювелирно вписать в три 90-градусных поворота, причем в условиях близости к жилым домам.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Порядка 8 месяцев эта операция планировалась, потому что нельзя отделять морскую от наземной, ввиду того, что огромное количество инженеров и около 8 предприятий работали над транспортировкой. Переживаю за все, за каждый метр», — рассказала журналистам Ксения Шойгу, руководящая проектом «Остров Фортов», частью экспозиции которого и станет лодка К-3.



По пути следования были проложены дополнительные плиты, чтобы расширить дорожное полотно в местах поворотов, также пришлось демонтировать часть дорожной инфраструктуры: от светофоров до поребриков. Последние пришлось снять на протяжении почти 800 метров. Впрочем, по заверению Ксении Шойгу, все будет восстановлено, более того, будут возвращены крупномерные деревья, которыми пришлось пожертвовать на территории непосредственно парка «Остров Фортов». Правда, вместо трех берез посадят клены — они более живописно смотрятся.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Операция по транспортировки К-3 будет проводиться в три этапа. Первая ночь — «пробная», преодолеть предполагалось только часть маршрута до будущего места экспонирования, следующей ночью кормовая часть должна будет прибыть на площадку музея, а в ночь на 13 октября туда же будет доставлена и носовая часть. Успеть с работами нужно точно в срок, так как в противном случае, по словам Шойгу, не удастся закрыть теплый контур музея до зимы и работы не удастся закончить к июню 2023 года, когда музей должен открыться не только для туристов, но и принять Военно-морской салон.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что касается непосредственно музеефикации подлодки, то она согласовывается не только со специалистами военно-морского флота, но и с теми, кто непосредственно нес службу на «Ленинском комсомоле» в разные годы. Экспонатами станут как оригинальные элементы, так и предметы, позаимствованные с лодок-аналогов, выпущенных в другие годы, так как команда, создающая музей, стремится минимизировать процент новодела, сохраняя «родные» элементы. Впрочем, для удобства посетителей, в том числе и маломобильных категорий, а также из соображений пожарной безопасности придется расстаться с частью переборок. Также, скорее всего, уберут и часть оборудования, которое дублировалось по правому и левому бортам.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я уверена, что экспозиция вас удивит», — заверила присутствующих Ксения Шойгу, уточнив, что К-3 дополнит световое шоу, которое будет напоминать рельеф морского дна.