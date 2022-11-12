Залитый водой асфальт и залитые солнцем лица. Непредсказуемая погода Петербурга — глазами фотографов

Впервые с начала ноября петербуржцы получили возможность погреться под лучами солнца и полюбоваться закатом. Суббота начиналась с дождя, продолжилась ветром и резким подъёмом воды, к середине дня небо полностью очистилось от туч, а вечером засверкали звёзды. Если вы по какой-то причине пропустили акты этой пьесы, предлагаем вам восполнить впечатления благодаря нашей фотохронике.
Днём горожане отправились гулять по улицам.
Спуск к воде на стрелке, как и многие другие спуски на реках и каналах Петербурга, ушёл под воду.
Водители двухколёсного и четырёхколёсного транспорта с удовольствием воспользовались возможностью поднять брызги.
Волны на Финском заливе были мощные, а закат — демонический.
«Фонтанка» уже показывала и парковку, к которой подбираются невские волны, и затопленные набережные Карповки и Смоленки, и последствия ветра. Пик подъёма воды был в середине дня, а последние часы уровень гуляет, например в 17:21 на ординаре у Горного института было 119 см, в 18:09 — 122 см, в 19:00 — 125 см, а в 19:25 — 120 см. Наводнение, напомним, фиксируется при превышении 161 см у Горного.