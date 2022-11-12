    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, зап

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.22eur61.54

    Залитый водой асфальт и залитые солнцем лица. Непредсказуемая погода Петербурга — глазами фотографов

    3743
    обсудить

    Впервые с начала ноября петербуржцы получили возможность погреться под лучами солнца и полюбоваться закатом. Суббота начиналась с дождя, продолжилась ветром и резким подъёмом воды, к середине дня небо полностью очистилось от туч, а вечером засверкали звёзды. Если вы по какой-то причине пропустили акты этой пьесы, предлагаем вам восполнить впечатления благодаря нашей фотохронике.

    Днём горожане отправились гулять по улицам.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Спуск к воде на стрелке, как и многие другие спуски на реках и каналах Петербурга, ушёл под воду.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    У Финляндского железнодорожного моста воды по кромочку
    У Финляндского железнодорожного моста воды по кромочкуФото: читательница «Фонтанки» Ольга
    ПоделитьсяПоделиться

    Водители двухколёсного и четырёхколёсного транспорта с удовольствием воспользовались возможностью поднять брызги.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Волны на Финском заливе были мощные, а закат — демонический.

    «Фонтанка» уже показывала и парковку, к которой подбираются невские волны, и затопленные набережные Карповки и Смоленки, и последствия ветра. Пик подъёма воды был в середине дня, а последние часы уровень гуляет, например в 17:21 на ординаре у Горного института было 119 см, в 18:09 — 122 см, в 19:00 — 125 см, а в 19:25 — 120 см. Наводнение, напомним, фиксируется при превышении 161 см у Горного.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close