Вода в Неве подбирается к машинам, припаркованным на спуске

Вода в Неве 12 ноября продолжает быстро прибывать. К 12:30 на ординаре у Горного института зафиксировано 116 сантиметров, за час уровень вырос на 13 сантиметров.



Впечатляющую иллюстрацию даёт главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. На его фотографии вода подбирается к спуску, который заставлен стоящими машинами.

