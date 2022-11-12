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    Вода в Неве подбирается к машинам, припаркованным на спуске

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    Вода в Неве 12 ноября продолжает быстро прибывать. К 12:30 на ординаре у Горного института зафиксировано 116 сантиметров, за час уровень вырос на 13 сантиметров.

    Впечатляющую иллюстрацию даёт главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. На его фотографии вода подбирается к спуску, который заставлен стоящими машинами.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Платная парковка в Адмиралтейском районе повлияла на виды набережных, но на Васильевском острове. Такой картины до 1 ноября мы тут не видели. В связи с подъемом воды в р. Неве могут складываться красивые виды для фото на этом спуске, как раньше на пандусе набережной Лейтенанта Шмидта, ведь вода его весь затопит», — пишет Колесов.

    Сегодня в Петербурге аномально тепло, с утра побит температурный рекорд, но сильный ветер гонит волну из Финского залива. Впрочем, настоящего наводнения, по словам синоптика, не ожидается.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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