В Петербурге очень тепло. Но ветер сильный, вода в Неве быстро поднимается, уже залиты спуски

Потепление в Петербурге и Ленинградской области выходит на пик. Но холоднее кажется из-за сильного ветра. Он гонит воду из Финского залива, и уровень воды в Неве на ординаре у Горного института к 11 часам вырос до 94 сантиметров, за час прибавив 15 сантиметров. На трансляции супервидовых веб-камер (на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург») видно, что спуски к реке уже залило.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 ноября в городе временами пройдёт небольшой дождь, ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы сильного. Воздух прогреется до 11–13 градусов.

Метеорологические условия формирует тёплый сектор североатлантического циклона «Квисина» (Quisina) с центром над Архангельской областью, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, ожидается порывистый ветер до 15–20 м/с, угрожающий нагонным наводнением. В Ленобласти плюс 9–14 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Наводнение в Санкт-Петербурге не ждем, но вода в реках и каналах значительно поднимется», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Сегодняшняя температура, по данным «Яндекс.Погоды», на 9 градусов выше нормы (чаще всего 12 ноября бывает от минус 5 ночью до плюс 5 днём), но ощущаться будет как плюс 5. Влажность воздуха тоже повышенная — 79 %. Зато облачность типичная — пасмурно. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий.



В воскресенье в городе будет ветрено, местами небольшие дожди, начнётся похолодание.

