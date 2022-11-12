    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    В Петербурге очень тепло. Но ветер сильный, вода в Неве быстро поднимается, уже залиты спуски

    1589
    обсудить

    Потепление в Петербурге и Ленинградской области выходит на пик. Но холоднее кажется из-за сильного ветра. Он гонит воду из Финского залива, и уровень воды в Неве на ординаре у Горного института к 11 часам вырос до 94 сантиметров, за час прибавив 15 сантиметров. На трансляции супервидовых веб-камер (на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург») видно, что спуски к реке уже залило.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 ноября в городе временами пройдёт небольшой дождь, ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы сильного. Воздух прогреется до 11–13 градусов.

    Метеорологические условия формирует тёплый сектор североатлантического циклона «Квисина» (Quisina) с центром над Архангельской областью, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, ожидается порывистый ветер до 15–20 м/с, угрожающий нагонным наводнением. В Ленобласти плюс 9–14 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    «Наводнение в Санкт-Петербурге не ждем, но вода в реках и каналах значительно поднимется», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сегодняшняя температура, по данным «Яндекс.Погоды», на 9 градусов выше нормы (чаще всего 12 ноября бывает от минус 5 ночью до плюс 5 днём), но ощущаться будет как плюс 5. Влажность воздуха тоже повышенная — 79 %. Зато облачность типичная — пасмурно. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий.

    В воскресенье в городе будет ветрено, местами небольшие дожди, начнётся похолодание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close