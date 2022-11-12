Уже точно самый тёплый день. Утро в Петербурге началось с рекорда

Суббота, 12 ноября, принесла Петербургу рекордное тепло, едва успев начаться.
«Уже к 6 часам температура воздуха на главной метеостанции города достигла отметки в +11,2 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2008 году. Точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21 часа по местному времени, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ночью температура в городе повысилась до +11,4 градуса, перекрыв максимум суток для 12 ноября (в 2008 году в этот день было плюс 10,8 градуса). Ночная температура сегодня опять самая высокая — плюс 8,4 градуса. Для сравнения, в том же 2008 году ночью 12 ноября было плюс 7,8.
Сегодня рано утром также были обновлены экстремумы для 12 ноября в Пскове (плюс 12,4, что на 1,6 градуса выше прежнего достижения 1977 года), в Вологде (8,4, на 0,3 градуса выше рекорда 2008 года) и в Твери (плюс 10,0, на 0,5 градуса выше, чем в 1977 году), добавляет Леус.
Вчера, напомним, рекорда не случилось, но всё равно пятница стала самым тёплым днём с начала ноября.
Холодать же начнёт уже ближе к вечеру. В воскресенье температура упадёт на 5–6 градусов, что, впрочем, пока выше климатической нормы. А вот в ночь на понедельник «обвал арктического холода» вернёт в регион заморозки, предупреждает Леус.
Сегодня кроме аномального тепла ещё одно необычное явление: сильный ветер нагоняет волну в Неву, и уровень воды растёт.