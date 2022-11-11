Ветер остудил Петербург после жаркой ночи и сдул новый рекорд

Петербургская погода днём 11 ноября пыталась, но не смогла установить новый рекорд. Похолодание не за горами.



Как сообщает главный синоптик Петербурга, в пятницу днём город прогрелся до 10,7 градуса. До нового достижения не хватило всего две десятых градуса.

«Ну что же, бывает и так. А на юго-западе Ленинградской области температура воздуха даже превысила +11 гр.», - рассказал Колесов в своём телеграм-канале. https://t.me/kammeteo/204