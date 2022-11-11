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    Ветер остудил Петербург после жаркой ночи и сдул новый рекорд

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    Петербургская погода днём 11 ноября пыталась, но не смогла установить новый рекорд. Похолодание не за горами.

    Как сообщает главный синоптик Петербурга, в пятницу днём город прогрелся до 10,7 градуса. До нового достижения не хватило всего две десятых градуса.

    «Ну что же, бывает и так. А на юго-западе Ленинградской области температура воздуха даже превысила +11 гр.», - рассказал Колесов в своём телеграм-канале. https://t.me/kammeteo/204

    Наслаждаться нехарактерным для этого дня теплом вовсю мешали морось и ветер. Синоптики и МЧС предупреждали, что он может вырывать из рук зонты со скоростью 17 м/с. В субботу прятаться от дождя будет ещё сложнее: обещаю ветер до 20 м/с. Сады и парки уже закрыли.

    В череду ноябрьских тёплых рекордов вклинился один мрачный: петербуржцы прожили десять дней без солнца. Советы выживших читайте здесь.

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