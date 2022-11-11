Ноябрьский мрак и тлен в Петербурге: советы выживших

Петербург погружен в традиционный осенний тлен. Солнца не было видно десять дней подряд, лампы работают даже днём, а преобладающий свет — серый. «Фонтанка» спросила читателей, как они переживают это состояние.
«С трудом переживаю, обычно в тёплой стране, сейчас всё графики сорвались, розовые пузыри по поводу любимого города не спасают», — пожаловалась Виктория.
«Тёплый плед, кровать, интересный фильм и бокал рома, вот рецепт счастья», — поделился Дмитрий.
«Музеи по-прежнему работают, театры тоже, если куда-то можно попасть дёшево или бесплатно, так это совсем из хандры вытягивает, на пару деньков. Лучше всего, конечно, фокус внимания сместить — смотреть вокруг себя, а не на себя и свои переживания», — говорит Эла.
«Нормально переживаю. Не льётся на голову, не сбивает с ног ветром, считай, курортная погода. Если накрывает тоска по солнцу, открываю календарь и начинаю считать, сколько дней осталось до апреля», — советует Наталья.
Ноябризм — это целое явление. Как бороться с осенней хандрой 10 разными способами, читайте в материале «Фонтанки». А ещё — как победить сонливость, упадок сил и плохое настроение.