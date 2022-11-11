Ноябрьский мрак и тлен в Петербурге: советы выживших

Петербург погружен в традиционный осенний тлен. Солнца не было видно десять дней подряд, лампы работают даже днём, а преобладающий свет — серый. «Фонтанка» спросила читателей, как они переживают это состояние.



«С трудом переживаю, обычно в тёплой стране, сейчас всё графики сорвались, розовые пузыри по поводу любимого города не спасают», — пожаловалась Виктория.



«Тёплый плед, кровать, интересный фильм и бокал рома, вот рецепт счастья», — поделился Дмитрий.

