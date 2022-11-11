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    Ещё один рекорд погоды в Петербурге: за 10 дней солнце не выглянуло ни разу

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    Ещё один своеобразный погодный рекорд ноябрьской погоды в Петербурге — её хмурость. Об этом 11 ноября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и показывает фотографию сегодняшнего восхода.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Только так нам удалось увидеть солнышко сегодня утром. В течение всей первой декады ноября солнце не появлялось над городом», — отмечает он.

    Такое полное отсутствие солнца на небосводе в течение 10 дней в городе за последние 60 лет отмечалась только дважды: в 1967 и в 1984 годах. В остальные годы хоть на 1,5 часа, но солнечные лучи пробивались сквозь тучи.

    «Больше первую декаду ноября в Санкт-Петербурге и отметить нечем. Температура воздуха из-за похолодания в середине декады не стала высокой. Конечно, тепло, но среднедекадная температура +4,4 гр. попала только в четвертый десяток самых высоких значений. Осадков выпало немного — 22,7 мм, для сравнения в прошлом году в течение первой декады ноября отмечено почти 50 мм дождя», — резюмирует Колесов.

    Тем не менее напомним множество температурных рекордов последних дней. Последний был зафиксирован сегодня ночью, и днём возможен новый. А в воскресенье начнётся похолодание, на следующей неделе ждите заморозки и готовьтесь к снегу. Водителям, не поменявшим резину, стоит это сделать.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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