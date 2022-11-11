Ещё один рекорд погоды в Петербурге: за 10 дней солнце не выглянуло ни разу

Ещё один своеобразный погодный рекорд ноябрьской погоды в Петербурге — её хмурость. Об этом 11 ноября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и показывает фотографию сегодняшнего восхода.

«Только так нам удалось увидеть солнышко сегодня утром. В течение всей первой декады ноября солнце не появлялось над городом», — отмечает он.



Такое полное отсутствие солнца на небосводе в течение 10 дней в городе за последние 60 лет отмечалась только дважды: в 1967 и в 1984 годах. В остальные годы хоть на 1,5 часа, но солнечные лучи пробивались сквозь тучи.

