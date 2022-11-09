Тёплая «Филомена» добавила градус. Циклон обеспечил погодными рекордами Петербург и соседей

Погода отметилась рекордами не только в Петербурге, но и в Ленинградской области 9 ноября. По соседству с городом их три, все со знаком «плюс».



Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, город прогрелся до 10, 6 градуса, на 1,3 градуса перекрыв достижение 1926 года. Суточные рекорды зафиксированы в Пскове и Твери, где 11,1 и 10,8, обновили экстремум в Ленобласти, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«В Ленинградской области новые рекорды в Выборге — +8,6°, это на 0,1° выше прежнего рекорда 1963 года, в Кингисеппе — +10,7° (на 0,7° выше рекорда 1977 года) и в Тихвине — +9,8° (на 1,4° выше рекорда 1967 года)», — уточняет он в своём телеграм-канале.