В Петербурге — циклон за циклоном. «Филомена» обещает жару

На Петербург идёт новый циклон и несёт с собой тёплый воздух. Температура может перевалить за 10 градусов.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября будет облачно, местами небольшой или умеренный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, днем составит 8–10 градусов.



«Сегодня Северная столица окажется на пути тёплого атмосферного фронта, а затем и в тёплом секторе очередного циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. Названный нашими немецкими коллегами «Филомена» (Philomena), он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, а продолжающееся повышение температуры выведет её на уровень рекордных отметок», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

