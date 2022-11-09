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    В Петербурге — циклон за циклоном. «Филомена» обещает жару

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    На Петербург идёт новый циклон и несёт с собой тёплый воздух. Температура может перевалить за 10 градусов.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября будет облачно, местами небольшой или умеренный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, днем составит 8–10 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется на пути тёплого атмосферного фронта, а затем и в тёплом секторе очередного циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. Названный нашими немецкими коллегами «Филомена» (Philomena), он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, а продолжающееся повышение температуры выведет её на уровень рекордных отметок», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В его прогнозе погода ещё теплее, чем у СЗ УГМС, — плюс 9–11. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 ноября составляет плюс 9,3 градуса, он установлен в 1926 году и с большой долей вероятности сегодня будет обновлён, добавляет Леус.

    «Яндекс» тоже ждёт плюс 11, что на 9 градусов выше климатической нормы, и 6,1 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 9 ноября за эти годы было зафиксировано в 1993 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 9.

    В четверг такая погода сохранится.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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