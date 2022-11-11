Главный синоптик Петербурга: Дождь скоро придёт и будет лить весь день

«Теплый атмосферный фронт медленно подходит к Санкт-Петербургу с запада, еще пару часов, и осадки дойдут до города, поэтому сегодня дождь в течение большей части дня. Еще и ветер начнет усиливаться, а порывы юго-западного ветра ожидаются до 15 м/с. Так что опять не очень комфортная погода», — рассказывает Колесов.

«Будьте внимательны», — предупреждает горожан главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 11 ноября. Поводов для этого несколько: и скорое ухудшение погоды, и похолодание в начале следующей недели, и возможный снег. Отдельное напоминание — для автомобилистов.

Влияние тёплых циклонов на погоду скоро закончится. В субботу с нами попрощается последний, и в его тылу в воскресенье начнется похолодание. В результате на следующей неделе погода станет зимней: по ночам минус, днём слабый плюс.



«Поэтому, кто еще колеса не менял, займитесь на выходных. В субботу будет «жарко», можно даже в футболке переставлять. Во вторник, 15 ноября, по прогнозам большая вероятность осадков в виде снега, но это еще будем уточнять», — отмечает синоптик.



Напомним, за последние дни в Петербурге несколько раз обновлялся экстремум, в частности поставила рекорд и сегодняшняя ночь (вторая ночь подряд). Сегодня повышение температуры выше зафиксированного максимума тоже вполне возможно, а сильный ветер грозит наводнением.

