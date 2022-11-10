Ночь в Петербурге стала самой тёплой для 10 ноября за историю наблюдений

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов начал 10 ноября с сообщения о рекорде.
«Сегодня в Санкт-Петербурге самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, температура воздуха в городе не понизилась ниже 9,2 гр», — рассказал он в своём телеграм-канале.
Таким образом был превышен показатель 1939 года, когда ночью 10 ноября было 7,5 градуса. На этом достижении погода не остановится. Днём может быть превышен очередной экстремум. Прежний максимум зафиксировали в 2019 году — 10,1 градуса.
«Но и это еще не всё, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха 8,7 гр. столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — отмечает Колесов.
Напомним, вчера погода поставила рекорды в Петербурге, Москве и ещё нескольких городах. А минувший октябрь стал третьим по теплу в России.