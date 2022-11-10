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    Ночь в Петербурге стала самой тёплой для 10 ноября за историю наблюдений

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    Петербург 31 октября
    Петербург 31 октябряФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов начал 10 ноября с сообщения о рекорде.

    «Сегодня в Санкт-Петербурге самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, температура воздуха в городе не понизилась ниже 9,2 гр», — рассказал он в своём телеграм-канале.

    Таким образом был превышен показатель 1939 года, когда ночью 10 ноября было 7,5 градуса. На этом достижении погода не остановится. Днём может быть превышен очередной экстремум. Прежний максимум зафиксировали в 2019 году — 10,1 градуса.

    «Но и это еще не всё, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха 8,7 гр. столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — отмечает Колесов.

    Напомним, вчера погода поставила рекорды в Петербурге, Москве и ещё нескольких городах. А минувший октябрь стал третьим по теплу в России.

    Петербург 31 октября
    Петербург 31 октябряФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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