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    Гидрометцентр рассказал, что необычного было в октябре

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    Минувший октябрь стал третьим в списке самых тёплых октябрей за всю историю метеорологических наблюдений в России.

    «Мы подвели итоги за октябрь. Он стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России, которая ведется с 1891 года», — рассказал ТАСС 10 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Самым тёплым для страны остается октябрь 2018 года, когда температура в европейской части России превышала норму примерно на 2,5 градуса, а на севере — на 10 градусов.

    Ноябрь тоже дарит температурные рекорды. Вчера в Петербурге, Москве и других городах были обновлены экстремумы. В Северной столице воздух прогрелся до 10,6 градуса, на 1,3 градуса перекрыв достижение 1926 года.

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