Гидрометцентр рассказал, что необычного было в октябре

Минувший октябрь стал третьим в списке самых тёплых октябрей за всю историю метеорологических наблюдений в России.



«Мы подвели итоги за октябрь. Он стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России, которая ведется с 1891 года», — рассказал ТАСС 10 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Самым тёплым для страны остается октябрь 2018 года, когда температура в европейской части России превышала норму примерно на 2,5 градуса, а на севере — на 10 градусов.

