Рекорд в Петербурге установлен, потепление продолжается

Петербургская погода в обеденное время поставила рекорд, которого ждали горожане и синоптики. В 14 часов городская метеостанция зафиксировала плюс 9,4 градуса. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается», — пишет он в своём телеграм-канале.
Напомним, предыдущий рекорд был установлен в 1926 году — плюс 9,3 градуса. Вообще же сегодня ожидается около плюс 10 градусов, а по некоторым прогнозам — до плюс 11. Такая погода сохранится и в ближайшие пару дней. А в выходные начнётся похолодание.
В Москве тоже очень тепло. Минувшая ночь, по данным центра «ФОБОС», стала самой теплой с 1948 года, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса.