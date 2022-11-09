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    Рекорд в Петербурге установлен, потепление продолжается

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Петербургская погода в обеденное время поставила рекорд, которого ждали горожане и синоптики. В 14 часов городская метеостанция зафиксировала плюс 9,4 градуса. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается», — пишет он в своём телеграм-канале.

    Напомним, предыдущий рекорд был установлен в 1926 году — плюс 9,3 градуса. Вообще же сегодня ожидается около плюс 10 градусов, а по некоторым прогнозам — до плюс 11. Такая погода сохранится и в ближайшие пару дней. А в выходные начнётся похолодание.

    В Москве тоже очень тепло. Минувшая ночь, по данным центра «ФОБОС», стала самой теплой с 1948 года, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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