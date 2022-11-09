Главный синоптик Петербурга ждёт главное событие дня и обещает сразу о нём рассказать

Дождь в Петербурге 9 ноября ожидается большую часть дня, но с перерывами. Но главное событие в погоде — это предполагаемый температурный рекорд.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале радует горожан: «Хорошо, когда на улице штиль, можно зонтик держать прямо, и дождик не так страшен».



Утром к городу подошёл атмосферный фронт, несущий порцию теплого воздуха. «Так что основное сегодня в погоде Санкт-Петербурга — это перекрытие экстремума температуры воздуха», — резюмирует синоптик.

