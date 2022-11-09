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    Главный синоптик Петербурга ждёт главное событие дня и обещает сразу о нём рассказать

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    Дождь в Петербурге 9 ноября ожидается большую часть дня, но с перерывами. Но главное событие в погоде — это предполагаемый температурный рекорд.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале радует горожан: «Хорошо, когда на улице штиль, можно зонтик держать прямо, и дождик не так страшен».

    Утром к городу подошёл атмосферный фронт, несущий порцию теплого воздуха. «Так что основное сегодня в погоде Санкт-Петербурга — это перекрытие экстремума температуры воздуха», — резюмирует синоптик.

    Самоё тёплое 9 ноября метеорологи зафиксировали в 1926 году — плюс 9,3 градуса. Сегодня ожидается плюс 10. «Так что ждем рекорда, как превысим, сразу сообщу», — обещает Колесов.

    «С экстремумами последующих дней всё остается без изменений, достижения и перекрытия вероятны, сегодня к ним добавляется еще и 12 ноября. Посмотрим, главное, как будут развиваться атмосферные процессы», — отмечает он.

    Напомним, похолодание в регионе ожидается в выходные.

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