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    У погоды в Петербурге есть три дня на рекорд. Может быть побит показатель 1926 года

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Метеорологи ждут от петербургской погоды температурных рекордов. Главный синоптик города Александр Колесов для сравнения напоминает, когда в ноябре было примерно так же тепло, как сейчас.

    «С западными воздушными потоками в наш регион продолжает поступать очень теплый воздух. Конечно, влияние циклонов, облачно и дожди, но тепло идет прямо с Атлантики», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале 8 ноября.

    Сегодня, по его словам, плюс 10 в городе не будет, но в следующие дни — возможно. Показатель даже может «достичь экстремумов температуры воздуха для отдельных дней». Пока зафиксированные максимумы таковы:

    • плюс 9,3 — 9 ноября 1926 года;
    • плюс 10,1 — 10 ноября 2019 года;
    • плюс 10,8 — 11 ноября 2008 года.

    «Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов и следим за температурой воздуха. В выходные дни начнется похолодание, и рекордов там можно уже не ждать», — резюмирует синоптик.

    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что первая неделя ноября оказалась более чем на 1,5 градуса холоднее климатической нормы, но последние несколько дней свели аномалию практически к нулю (0,3 градуса).

    «Аномально тёплые воздушные массы, температура которых превышает норму на 5–7 градусов, задержатся над северо-западными областями страны ещё три последующие дня. В такой ситуации в Северной столице днём термометры будут вплотную приближаться к 10-градусной отметке, а возможно, немного и превысят её, что может привести к новым рекордам тепла», — пишет Леус в своём телеграм-канале и тоже обещает разворот ветра на северные румбы в воскресенье, что означает похолодание и заморозки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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