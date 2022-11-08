У погоды в Петербурге есть три дня на рекорд. Может быть побит показатель 1926 года

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Метеорологи ждут от петербургской погоды температурных рекордов. Главный синоптик города Александр Колесов для сравнения напоминает, когда в ноябре было примерно так же тепло, как сейчас.

«С западными воздушными потоками в наш регион продолжает поступать очень теплый воздух. Конечно, влияние циклонов, облачно и дожди, но тепло идет прямо с Атлантики», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале 8 ноября.



Сегодня, по его словам, плюс 10 в городе не будет, но в следующие дни — возможно. Показатель даже может «достичь экстремумов температуры воздуха для отдельных дней». Пока зафиксированные максимумы таковы:



плюс 9,3 — 9 ноября 1926 года;



плюс 10,1 — 10 ноября 2019 года;



плюс 10,8 — 11 ноября 2008 года.

«Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов и следим за температурой воздуха. В выходные дни начнется похолодание, и рекордов там можно уже не ждать», — резюмирует синоптик.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что первая неделя ноября оказалась более чем на 1,5 градуса холоднее климатической нормы, но последние несколько дней свели аномалию практически к нулю (0,3 градуса).



«Аномально тёплые воздушные массы, температура которых превышает норму на 5–7 градусов, задержатся над северо-западными областями страны ещё три последующие дня. В такой ситуации в Северной столице днём термометры будут вплотную приближаться к 10-градусной отметке, а возможно, немного и превысят её, что может привести к новым рекордам тепла», — пишет Леус в своём телеграм-канале и тоже обещает разворот ветра на северные румбы в воскресенье, что означает похолодание и заморозки.

